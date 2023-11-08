台股上漲55點 三大法人買超58.05億元

台股今（8）日開高震盪，盤中最高一度拉升至16775.23點，終場收16740.83點，上漲55.88點，漲幅0.33%，成交量2,744.33億元，三大法人買超58.05億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超37.32億元，投信買超14.55億元，自營商買超（合計）6.17億元，其中自營商（自行買賣）買超2.27億元，自營商（避險）買超3.89億元。

聯發科（2454）持續走強，早盤以898元開出，盤中最高一度拉升至916元，終場收914元，上漲26元，漲幅2.92%；而台積電（2330）小幅上漲，早盤以550元開低，盤中最高一度拉升至557元，終場收556元，上漲1元，漲幅0.18%。