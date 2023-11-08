快訊

賴清德副手女性優先 鄭麗君或蕭美琴？登記前一天或當天揭曉

柯文哲拋民調全贏侯友宜 統計專家早暗示「民進黨恐介入」

瞄準哈瑪斯巢穴：以色列單方宣稱攻入加薩城及爆破地道

台股上漲55點 三大法人買超58.05億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（8）日開高震盪，盤中最高一度拉升至16775.23點，終場收16740.83點，上漲55.88點，漲幅0.33%，成交量2,744.33億元，三大法人買超58.05億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超37.32億元，投信買超14.55億元，自營商買超（合計）6.17億元，其中自營商（自行買賣）買超2.27億元，自營商（避險）買超3.89億元。

聯發科（2454）持續走強，早盤以898元開出，盤中最高一度拉升至916元，終場收914元，上漲26元，漲幅2.92%；而台積電（2330）小幅上漲，早盤以550元開低，盤中最高一度拉升至557元，終場收556元，上漲1元，漲幅0.18%。

自營商 三大法人

延伸閱讀

AI 族群強勢再起飛 台股上漲55點收16,740點

大摩：聯發科「天璣9300」全球最強大 美銀目標價喊到1,200

台指期 外資加碼多單

股價波段創高股 強勢

相關新聞

台股上漲55點 三大法人買超58.05億元

台股今（8）日開高震盪，盤中最高一度拉升至16775.23點，終場收16740.83點，上漲55.88點，漲幅0.33%...

AI 族群強勢再起飛 台股上漲55點收16,740點

AI族群再度起飛，台股今（8）日開高走高，大型權值股廣達、聯發科等為大盤撐盤，收盤指數16,740.83點，上漲55.8...

牧德營收／10月約0.91億元 短期看法謹慎保守

牧德（3563）今(8)日公告10月營收約 0.91 億元， 月減少15.3%、年減少39.9 %。牧德說明，近期國內外...

AMAX-KY蜜月行情夯 大股東鴻海也笑了

在鴻華先進11月20日創新板掛牌上市前，鴻海集團投資持股25%的AMAX-KY（6933）先上市掛牌，蜜月行情亮眼，盤中...

內資主導年底台股盤勢 助中小型股響起反攻號角

美國公債殖利率高檔震盪，使今年來外資賣超台股逾千億。但內資仍持續加碼台股，今年來買超666.74億，使中小型股帶領台股上...

聯發科新5G晶片獲外資點讚 股價重返900元 創今年新高

聯發科（2454）近日推出最新5G旗艦晶片「天璣9300」，外資點讚好評，三家美系外資均給予破千元目標價，其中美銀的1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。