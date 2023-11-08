「代工資優生」為何交出全班墊底成績？陸行之點出世界先進兩問題

世界先進（5347）預期第4季晶圓出貨量將季減8~10%，產品平均單價（ASP）季減2%內，毛利率持續下探，預估降到22~24%，資深半導體產業評論家陸行之今（8）日最新臉書發文表示，「一個代工資優生為何交出全班墊底成績，我們覺得有週期性，也有結構性問題？值得管理層探討」。

世界先進第3季毛利率26.5%，季減3.5個百分點，稅後純益16.23億元，季減18.6%，年減57.5%，每股純益0.98元，不如第2季的1.21元，累計今年前三季稅後純益49.82億元，年減61%，每股純益3.04元，遠低於去同期創下的高點7.81元，但略優於法人預期的2.85~2.95元區間。

世界先進線上法說會釋出保守展望，考量供應鏈謹慎控管庫存，三度下修資本支出至90億元，預期第4季晶圓出貨量將季減8~10%，產品平均單價（ASP）季減2%內，毛利率持續下探，估降到22~24%，產能利用率也將走跌，展望比法人預期更保守。

陸行之則是在臉書發文坦言，「一個代工資優生為何交出全班墊底成績，我們覺得有週期性，也有結構性問題？值得管理層探討」，世界先進預期四季度出貨量季減8~10%，單價季減0~2%，產能利用率下探55~60%，毛利率繼續破底至22~24%，比去年高點50%腰斬還慘，比台積電（2330）、聯電（2303）、甚至 Globalfoundries 的表現都差很多。

陸行之提出他的看法分享看法，他認為，在週期問題上有三個原因，其中，缺貨漲價的惡果是其一，陸行之說，在過去兩年的8吋成熟製程缺貨漲價的情況下，客戶怕拿不到貨，追著世界先進加價，簽長約重複下單，一度把毛利率從過往的30多%，一口氣拉到虛胖的50%，等到景氣在去年三季度開始反轉，才六個季度，單價守住但免費加片增多，毛利率竟然對半砍超過，這應該算是週期問題。

另外，工業/車用電源管理，電力功率晶片市場（佔比63%）最近受到庫存及需求的雙重影響，相關客戶紛紛調整訂單（尤其是自己有晶圓廠的客戶），陸行之表示，這應該算是週期問題，但這週期問題也可以靠了解市場需求及庫存做事先調整。

陸行之強調，世界先進在大缺貨時期是否將加高價急單比例客戶拉高，當景氣反轉，這些客戶的瞬間消失，是否造成訂單的大幅下滑，這當然算是週期問題但管理者在週期頂部太貪心，沒有提前調整客戶及產品結構也有責任。

在結構性問題上，陸行之則是點出，LCD 驅動 IC 不算好產品，他認為，主要是歸因於國產替代，面板產業鏈自主，合肥晶合、中芯、華虹加碼投資驅動晶片代工，殺價不手軟，驅動 IC 又算晶圓代工進入障礙較低的產品，世界先進的驅動 IC 占比33%，又沒像聯電的 AMOLED 驅動 IC 進入障礙高，台灣驅動 IC 大廠也加碼下單大陸供應商才能跟新興設計公司競爭，難免對世界影響較大，這點算結構性問題。

世界先進今日股價以68.5元開低，盤中跌幅逾3%。