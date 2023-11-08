11/8【早晨財經速解讀】 做空美元!下一個擁擠交易?微軟股價創歷史新高 牛市回來了?
彭博資訊分析指出，美國政府債務利息一年超過1兆美元，使得美國公債在新的一年，可能面臨新一波拋售壓力。
彭博說，截至上月末，美國公債的年化利息支出估計已超過1兆美元，相當於在過去19個月增加了一倍。這份數字是根據美國財政部的資料計算而來；財政部會揭露美國政府每月的待償債務餘額，以及相應支付的平均利息。
彭博強調，其估算出來的利息支出，當然與財政部實際支付的利息會有差距。截至9月30日的會計年度，美國財政部總計支付債務利息8,793億美元，高於前一年的7,176億美元，占總支出的14%左右。
展望未來，近幾個月長期美國公債殖利率的上漲，預示了未來政府的利息帳單數字會再繼續攀升。
在美國政府大量發債的情況下，償債成本指標惡化，可能重新引發有關美國財政路線的辯論。這種擔心，已經推升美債殖利率，並導致惠譽（Fitch Ratings）在8月時下調美國政府的債信評級。
彭博行業研究策略師 Ira Jersey 和 Will Hoffman 表示，「未來美國附息公債和國庫券供應將進一步增加， 除了在可預見未來超過2兆美元的赤字外，自2020年3月債券增加發行以來，債券到期數量攀升，也代表有需要再融資。」
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