快訊

疑與于小惠婚變「各過各的」 蔡岳勳被爆與陸女星出雙入對

台電虧損數千億、光電引爆地方抗爭 蔡政府推綠能圖利誰？

怪醫黑傑克50週年！日本舉辦史上最大紀念展

11/8【早晨財經速解讀】 做空美元!下一個擁擠交易?微軟股價創歷史新高 牛市回來了?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

彭博資訊分析指出，美國政府債務利息一年超過1兆美元，使得美國公債在新的一年，可能面臨新一波拋售壓力。

彭博說，截至上月末，美國公債的年化利息支出估計已超過1兆美元，相當於在過去19個月增加了一倍。這份數字是根據美國財政部的資料計算而來；財政部會揭露美國政府每月的待償債務餘額，以及相應支付的平均利息。

彭博強調，其估算出來的利息支出，當然與財政部實際支付的利息會有差距。截至9月30日的會計年度，美國財政部總計支付債務利息8,793億美元，高於前一年的7,176億美元，占總支出的14%左右。

展望未來，近幾個月長期美國公債殖利率的上漲，預示了未來政府的利息帳單數字會再繼續攀升。

在美國政府大量發債的情況下，償債成本指標惡化，可能重新引發有關美國財政路線的辯論。這種擔心，已經推升美債殖利率，並導致惠譽（Fitch Ratings）在8月時下調美國政府的債信評級。

彭博行業研究策略師 Ira Jersey 和 Will Hoffman 表示，「未來美國附息公債和國庫券供應將進一步增加， 除了在可預見未來超過2兆美元的赤字外，自2020年3月債券增加發行以來，債券到期數量攀升，也代表有需要再融資。」

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

美國 債務

延伸閱讀

00933B掛牌就跌破15元…上周漲回來了！ 全台唯一「月配+平準金」債券ETF

外資調升10檔電子股目標價 「這3檔」調幅30%以上最突出

親人詢手上有3、4萬能買什麼股票？ 她「推三種ETF」：做人不簡單但被問投資更難

中油估全年虧300億…原因出在天然氣價格昂貴！ 網酸：可布局「發電概念股」

相關新聞

中國持美債創新低…10年減少高達40％！ 網狂喜：多拋一點我要買便宜

中國持續減持美國國債，截至8月創下14年最低水準，外界認為此做法目的為抑制人民幣貶值。PTT網友擔心「人民幣要撐不住了」，恐怕要陷入惡性循環，還有看戲的網友笑稱「多拋一點，我還要買便宜的美債」。有人推測是因為外商撤出中國，中國需要資金，只好趕快拋售。

沒有一定的標準答案！「基金教母」設定3大停利點 安穩度過波動

2023年8月以來，美股及台股都無力上攻，這時總有投資人後悔自己沒在前波高點停利出場。市場的漲跌趨勢難以預測，到底該怎麼做，才能在適時將獲利入袋？

11/8【早晨財經速解讀】 做空美元!下一個擁擠交易?微軟股價創歷史新高 牛市回來了?

彭博資訊分析指出，美國政府債務利息一年超過1兆美元，使得美國公債在新的一年，可能面臨新一波拋售壓力。

台股連五紅 尾盤大單撐場

台股昨（7）日多空拉鋸，最後一盤在神秘買盤進場下，指數瞬間拉升30點，打破多空僵持局面，帶動指數連五漲，終場上漲35點、...

股價波段創高股 強勢

台股昨（7）日連五紅，收復半年線關卡，多檔具業績或轉機題材個股吸引法人積極卡位，聯詠（3034）、優群、美律等股價改寫收...

就市論勢／手機、記憶體可留意

觀察、判斷11月行情走勢，美國通膨壓力趨緩，Fed再度不升息且財政部融資發債規模縮減，財報周獲利也佳，風險仍屬可控，惟11月臨時撥款法案到期後政府關門危機尚在，Fed也未明顯轉鴿，高利率環境將持續壓抑消費與企業資本支出，全球景氣復甦力道不強，加上地緣政治仍有風險，股市波動難免。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。