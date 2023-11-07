群聯財報／第3季獲利8.58億元、季增94% NAND價格回穩甚至漲價

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）今（7）日公告今年第3季營運成果，單季獲利8.58億元，季增94%、年減28%，來到近4個季度高點，每股純益4.32元，同時也公布10月營收為51.59億元，月增3.1%、年增22.66%，為歷年同期次高。

展望後市，群聯表示，隨著NAND原廠自2022年第2季開始減產，並自2023年第2季擴大減產以及系統廠商庫存歷經3至4個季度的消化後，NAND儲存市場已逐漸因為回補庫存等需求緩步回溫，進而帶動NAND市場價格的回穩甚至漲價。

再者，群聯引用市調機構數據顯示，全球NAND儲存市場產值將在2025年達到近850億美金以上，相較於2023年的全球NAND儲存市場產值約為350億美金，換言之，NAND儲存市場可能在未來的季度維持相對穩定的成長及需求。

群聯指出，由於NAND原廠減產以及降低資本支出等因素，群聯在本季已出現部分NAND原物料供貨吃緊情況，再加上為因應市調機構預估2024年景氣需求回溫走升等因素，因此，公司擬透過預付貨款予NAND供應商的方式，強化與NAND供應商的合作與穩定貨源，確保在未來季度能滿足全球客戶與夥伴的NAND儲存產品需求。

另外，有鑑於NAND控制晶片逐漸進入先進製程世代，例如群聯旗艦的PCIe 5.0 SSD控制晶片E26採用12奈米製程，新一代的PCIe 5.0 DRAM-Less SSD控制晶片E31T採用7奈米製程等，再加上NAND Flash技術的持續演化以及全球客戶的各種客製化系統加值服務合作案等因素，因此公司擬發行第二次的無擔保轉讓公司債約新台幣60億元。

群聯強調，預計將用於研發支出及擴大營業規模等，以確保技術的領先地位，相信這些策略的布局，再加上公司以IC設計為基底的系統加值設計服務營運模式，將有助於群聯掌握下一波的成長商機。