證交所網路資訊商店推臺灣指數專區 首波上架66項商品及早鳥限定優惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣指數公司即日起於臺灣證券交易所網路資訊商店（DataE-Shop）推出「臺灣指數（TIP）專區」資料服務，（https://eshop.twse.com.tw/zh/category/main/49），提供豐富的台股指數資料內容，外界可透過友善介面與一站式服務，方便訂購台股市場或指數相關資料，理解各類型指數的特色，作為投資研究參考工具。首波商品上架並提供早鳥優惠，期間限定，可把握機會。

「臺灣指數（TIP）專區」首波上架14檔指數、66項指數資訊商品，涵蓋成分股名單、權重、企業活動及指數定期調整等資料內容，臺灣指數公司為便利使用者，提供單項資料訂購與多項資料組合服務，外界亦可依需求自選歷史及每日資訊訂購期間。使用者如有訂製資訊需求，也可使用「客製化服務申請」功能直接與臺灣指數公司聯繫。

臺灣指數公司為拓展數據資訊加值服務，今年以來已陸續推展「ESG指數資訊服務」、「客戶指數資訊服務」。即日起更進一步結合母公司證交所網路資訊商店簡便、介面友善及易於操作的優質平台，新增「臺灣指數（TIP）專區」，提供外界詳細、完整的指數加值資訊，以及「客製化資訊服務」，並將持續蒐集各界意見、持續精進數據資訊服務內容，希望能以高效、優質、敏捷的服務即時滿足市場使用者需求，發揮數據資料應用價值。

「臺灣指數（TIP）專區」首波上架資料服務項目：

1、收盤成分股檔：每日成分股清單及收盤權重等資料。

2、開盤前及收盤成分股檔：由收盤成分股檔及開盤前成分股檔組成，開盤前成分股檔可取得以隔日開盤競價基準計算之權重。

3、五日追蹤及收盤成分股檔：由收盤成分股檔及五日追蹤檔組成，五日追蹤檔可提前五日取得成分股企業活動事件及其異動資訊。

4、開盤前、五日追蹤及收盤成分股檔：由收盤成分股檔、開盤前成分股檔及五日追蹤檔組成。

5、成分股資訊完整檔：由收盤成分股檔、開盤前成分股檔、五日追蹤檔及技術通知組成，技術通知可於指數定審生效前取得成分股調整名單及原因。

6、每5秒資訊檔：提供外界交易當日內指數變動的軌跡，以利交易或避險或研究參考。

台股指數

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