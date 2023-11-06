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外資大買187億元、指數連四漲 分析師：跟隨法人腳步順勢偏多

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台股今（6）日隨美國勞動市場和服務業降溫，強化市場對於聯準會結束升息周期的觀點，美債殖利率下滑，恐慌指數VIX出現21個月來最大五天跌幅，美股持續反彈，帶動周一亞股與台股同步走高，終場指數上漲141點，收在16,649點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，聯準會11月會議如預期按兵不動，主席鮑爾傳達「謹慎行事、平衡風險、數據決策」等略偏鴿派訊號下，市場不僅預期12月升息機率降低，並樂觀認為本波升息循環應已告終，加上10年期美債殖利率回跌，科技股評價修正壓力解除，激勵台股收復月線與季線反壓的關鍵。

台股軋融券、軋借券、軋空手的「三軋」行情起跑，隨美國聯準會本波升息循環有望告一段落，導致美債殖利率回跌，三軋行情有望再次上演，有望拉長指數近期反彈的時間與空間。

分析師表示，聯準會決定利率按兵不動，維持在22年來的高點，主席鮑爾表示，是否需要再次升息是一個懸而未決的問題，並且正在「謹慎行事」，表明聯準會不願在短期內升息，因此激勵資金回流科技與電子族群，外資在台股的操作由空轉多，外資期貨留倉由空轉多，現貨操作多站在買方，但長線的借券賣出餘額維持高檔，顯示外資短線轉為樂觀但長線仍維持觀望，內資操作相對偏多，投信持續偏多布局，政府基金在指數拉回時積極護盤，短線有助於指數持續反彈，指數有望延續強勢格局，建議跟隨法人順勢偏多操作。

美國聯準會 升息 台股

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