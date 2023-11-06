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大立光10月營收月、年雙增 法人持續看好後續表現

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
大立光董座林恩平（本報系資料庫）
大立光董座林恩平（本報系資料庫）

大立光（3008）公告10月營收月增13.5%、年增22.2%，優於市場原先預期；法人機構表示，主要因蘋果iPhone 15鏡頭量產出貨，帶動營收月增，預期在iPhone15 Pro Max熱賣帶動5倍光學變焦鏡頭出貨成長中，將帶動後續營收向上。

分析師指出，第4季由於iPhone15 Pro Max為最受歡迎機種，蘋果為滿足市場龐大需求而加緊趕工，但因獨家供貨5倍光學變焦相機模組的南韓業者為首次製造，良率不如預期，蘋果為加緊趕工而加大1G+3P鏡頭訂貨量，以更大的鏡頭模組產量彌補良率不足，因此帶動高倍光學鏡頭出貨進一步成長下，預估大立光第4季營收169.4億元，季增24.3%，稅後淨利56.2億元，每股稅後純益（EPS）42.1元。

展望2024年，預期iPhone16 Pro與Pro Max皆將搭載高倍光學變焦鏡頭，增添潛望鏡頭出貨成長動能；華為Mate60系列機種熱賣後，後續將有多款機種問世，2024年華為手機出貨量將持續成長，帶動高階鏡頭出貨動能，預估全年營收555億元，年增15.8%，EPS約135.6 元。

雖iPhone15 Pro Max潛望鏡頭採用1G+3P設計，外購模造玻璃鏡片以及鏡頭處於生產初期，皆對毛利率產生負向壓力，但後續隨著生產經驗累積提升良率，以及客戶加大鏡頭訂購量，第4季營收、獲利仍有成長契機，2024年潛望鏡頭出貨進一步提升，以及華為高階鏡頭出貨成長皆添增本業獲利成長動能。

大立光

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