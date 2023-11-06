11/6【早晨財經速解讀】只買美債!看壞經濟?Q3巴菲特堅持不買股 非農驟冷 聯準會升息將結束?

美國股市上周五（3日）大漲，標普500指數創下2022年11月來最佳單周表現，亞洲股市今天開盤看漲，因美國就業數據大幅降溫，可見聯準會（Fed）急進升息正發揮替經濟降溫的效果。若接下來公債殖利率再降，無疑將為投資人重返美股大開綠燈。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股創今年最強周線漲勢 今亞股看漲

儘管蘋果公司因財報不甚亮麗股價跌了0.5%，美股三大指數上周五照樣大漲。標普500勁揚0.9%，周線大漲5.9%。道瓊工業指數上漲222點，漲幅0.7%，那斯達克綜合指數上漲1.4%，一周上漲6.6%。三大指數都創今年來最大單周漲幅。

費城半導體指數上周五大漲2.6%，台積電ADR漲1.5%，五個交易日漲幅多達5.7%，費半周線漲幅更高達7.1%。

投資人看好美國經濟已走緩到足以讓通膨降溫，且無衰退之虞，而利率可能已接近頂點。Ameriprise Financial首席市場策略師沙林貝尼說：「就業報告可說是不慍不火，我們可能正朝向軟著陸。」

從利率交換合約來看，交易員認為到明年1月再升息的可能性只有16%，市場也完全消化明年6月降息的可能性。景順投信首席全球市場策略師胡柏說：「我們正處於通膨緩和趨勢中，經濟正在降溫，Fed無須再升息。」

公債殖利率若回落 將為投資人重返美股大開綠燈

美國公債市場籠罩在興奮之中，投資人忙著蒐集預示聯準會（Fed）已完成升息的跡象。短期和中期公債領漲，10年期公債殖利率回落至4.557%，並寫下3月來最大單周跌幅。

Fed主席鮑爾及官員的鴿派談話促使市場認為利率已攀抵高峰，美國10年期公債殖利率上周收在4.557%，低於一周前的4.846%，是3月來最大單周跌幅。僅約兩周前，10年期美債殖利率觸及5%。債券殖利率與價格呈反向關係，殖利率下跌代表債券價格上漲。美國30年期公債殖利率過去幾天累計下跌近40個基點。

錢進短債 波克夏營業利益新高

「股神」巴菲特（Warren Buffert）領導的波克夏公司第3季營業利益大增逾40%，創下新高，現金水位同樣締造新高紀錄，主要受惠於利率走高，可見這位億萬富豪抓住公債殖利率扶搖直上機會大買短期公債。

波克夏4日宣布，第3季末現金水位漲到1572億美元，超越2021年第3季締造的先前最高紀錄1492億美元，顯示巴菲特未瞄見中意的併購標的。

波克夏現金與約當現金大致停泊在美國短期公債，而這位「奧馬哈先知」趁美債殖利率大幅躍升，在殖利率躍上至少5%時大買短債，從波克夏第3季末持有價值1264億美元短期公債，遠高於去年底的930億美元，即可見端倪。

中東局勢緊張之際 沙、俄重申減產計畫

沙烏地阿拉伯和俄羅斯重申，他們會堅持每天減產超過100萬桶石油，直到年底，儘管中東的動盪擾亂全球市場。

石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）這兩個為首的成員周日分別發布新聞稿說宣布這一計畫。沙國已將每日原油產量減少100萬桶，俄羅斯則減少出口30萬桶，此外還加上了與其他OPEC+國家早先削減的數量。

根據沙烏地阿拉伯新聞社發布的新聞稿，沙國將在下個月重新評估產量，「延長削減、擴大削減或增加產量」都在考慮之列。

Pimco、摩根大通準備迎接大陸市場漫漫長冬

國際基金經理人紛紛調整對中國大陸市場的布局，認為大陸股債市之所以疲弱，是因為結構性變化，而不是景氣低迷。品浩（Pimco）在中國的配置低於基準指數，對人工智慧和晶片等敏感產業要求更高的溢價。摩根大通則表示，其他地區的利率上升讓投資人有更多選擇。普徠仕（T. Rowe Price）則表示，由於價位夠低，最終將吸引投資人重返電動車電池等產業。