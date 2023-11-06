台股市場氛圍多空雜陳 短線呈現區間波動格局

安聯投信表示，美國聯準會兩度利率按兵不動，但對未來政策仍有彈性，並提及會留意長端利率的上升；隨著對抗通膨的任務取得進展，升息周期的終點也更靠近投資人視野，整體來說，目前利率走高主要反映優於預期的經濟表現，而具韌性的基本面則有助支撐企業獲利。

美國聯準會兩度利率按兵不動，主席鮑爾並在會後表示，這輪升息效果尚未全顯現，即便12月不繼續升息，政策仍有調整可能，並提及會留意長端利率的上升；若經濟數據支持進一步升息，可能再次採取行動，保有未來政策彈性。鮑爾也提到，聯準會現階段沒有考慮或討論降息，考量在升息方面取得進展，未來將謹慎評估各項數據和風險做出決策，現在重點在於需保持利率在限制性水準多長時間。

安聯投信台股團隊表示，過去這兩周市場情緒呈現兩極；先是受到國際雜音、美債殖利率波動、利率政策與市場預期落差，加上評價面的修正、凌亂籌碼面的整理，10月底收在波動低點、回檔至年線附近；但隨著盤勢被壓抑到一定程度，在市場氛圍增溫帶動下，近期則又逐步回升至月線、季線附近；美股近期也市大致處於這樣的狀況。

安聯投信台股團隊表示，不過如果進一步解析，可以發現，包括利率持續維持在高檔、通膨狀況，或是其他國際雜音等現況，其實都沒有改變；另一方面，之前受市場高度預期前景所推升的相關主題、族群等，也持續在缺乏好消息提振、籌碼面和評價面亦都需要整理的情況下，反覆消化、整理。

安聯投信台股團隊表示，換言之，近期牽動市場走向的主要因素，仍是受投資氛圍所左右；但真正該被關注、左右市場後市的關鍵因素，還是在於基本面的變化；就目前而言，市場大致上還是處在期待更多數據驗證、好消息、觀察終端需求改善程度，以及能見度有望更為明朗的明年第一季展望等產業資訊。

在資金動能上，也從稍早相對疲軟、觀望氣氛的狀況，轉為近日逐漸回溫的行情；根據證交所統計，近日成交量回升至近2700億元；外資動向上，也從連續多日的賣超，轉為連續兩個交易日分別買超159.5億元、93.75億元；累積近一周外資累積賣超金額也收斂至48.11億元。

在評價面，安聯投信台股團隊表示，包括之前受漲多如AI相關主題，以及重工、機電等高基期族群，現階段不論是評價面、或是籌碼面，仍還是處於相對凌亂、需要時間消化的整理階段。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，由於市場大方向不變，預期近期市場氛圍仍是處於半杯水的多空雜陳、上下反覆整理的區間波動格局；接下來，需要觀察的主要還是攸關基本面的復甦力道，建議可留意屆時時序上接近11月中下旬、12月，包括終端需求、消費表現，產業能見度，以及對於明年第一季展望的前景等數據，作為投資上的判斷依據。

至在投資建議上，安聯投信表示，投資人可以把關注重點放在基本面的觀察上，對於總經面等國際情勢等雜音的干擾，或可視為伺機逢低布局的機會，建議不妨彈性運用定期定額、不定額扣款機制，應對多變市場，在等待市場回溫的同時，也可緩和市場波動可能對投資組合所造成的潛在影響。