壽險金控投資台股 Q3再成長

五大壽險金控今年第三季加碼台股的最新結果出爐。外資在第三季領完股利後就「下車」，但五大壽險金控繼續加碼台股，對電子股的總持股比重也攀升到五成的新高，其中又以台積電、聯電、台達電、鴻海等標的為首選。

觀察五大壽險金控第三季持有台股債部位，以市值來看，國泰金的五六七六點九六億元最高，其餘依序為富邦金、中信金、新光金和開發金，合計五大金控持有部位約一兆五七二三億餘元。

而統計顯示，其中又以國泰金、中信金上季加碼力道最猛，國泰金帳面金額增加七三五億元，增幅達百分之十四點九，中信金帳面金額季增百分之十六點八，增加三二○億元。反觀富邦金控則是減碼，總金額減少三四二億元、減幅百分之八點八。

五大壽險金控因旗下有大型壽險公司作為投資主力，因此加碼台股水位遠超過其他金控集團，動向也最受市場關注，並成為其他投資者的參考指標。上季減碼台股債的還有新光金，減少七十四億元。開發金則加碼四十七億元，較前一季增幅百分之四點五。

至於這五家金控加碼台股標的又以電子股最明顯，合計持有電子股總水位季增百分之六點九，金額七九六五億元，占台股總投資部位百分之五十點七，來到近三年各金控揭露該數字來的新高，顯示電子股資金人氣匯聚。

其中國泰金高度看好台積電，第三季大幅加碼超過七萬八千張，中信金、開發金也都加碼台積，即使富邦金減持台積近七千張，五家金控第三季仍增持七萬六千多張台積股票。至於富邦金大砍電子、金融、傳產等類股，但電子股中反向加碼鴻海、和碩、聯電和台達電等持股。中信金則加碼多檔金融股和電信股，其中金融股大舉加碼國泰金十三點七萬多張。

一家金控主管說，電子業持續去庫存後，庫存水位已漸達健康水準，也見初步ＰＣ與手機急單，市場認為電子產業循環谷底已近，明年有望迎來景氣回溫，帶動資金逐步回流電子類股，大型權值股自然成為壽險金控首選。此外，聯準會本月再度暫停升息，市場認為升息循環已告終，股市大漲慶祝，也有助壽險金控在第四季陸續實現資本利得。