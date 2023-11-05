上市櫃Q3獲利 衝8,500億

台股第3季財報季登場，目前已有221家率先公布，其中，在蘋果、AI伺服器拉貨、新台幣貶值等正面因素挹注下，法人圈上修第3季上市櫃公司獲利預估，由原本的7,500億~8,000億元，上調至8,000億~8,500億元，且預估實際數字將趨近於區間上椽。

上市櫃公司第3季財報逐步進入揭露高峰，截至昨（4）日為止，在1,809家公司中，已有221家公布並輸入公開資訊觀測站。第3季單季每股稅後純益（EPS）逾5元、目前已有十家，主要分布在蘋果供應鏈、光學、IC設計、成衣、電商等族群。其中，聯詠以10.46元暫居EPS王寶座，領先其他個股，譜瑞-KY 7.71元、創意7.63元分居二、三，寶雅、廣越、台光電、儒鴻、聚陽、力旺、健策緊追在後。

大立光、台積電、聯發科，雖在法說會已公布第3季EPS分別為44.6元、8.14元、11.64元，但仍待公司輸入公開資訊觀測站。

單季獲利季增的公司有105家、占比47%；年增的有77家、占比34%；而季、年同步雙增的公司則有56家、占比二成五，優於過去二季動輒不到二成的表現。其中特別的是，在季年同步雙增的企業中，近周又有法人買盤加持的個股，包括：華泰、東鋼、達方、台化、東洋、啟碁、昇佳電子、智易、王品、鈺太等十檔。

在累計前三季EPS方面，聯詠29.56元、創意20.86元，是目前「唯二」突破20元關卡的公司，其他超過一個股本的公司有：寶雅、譜瑞-KY、力旺、儒鴻、王品、崑鼎、健策、聚陽、崇越、信邦、豐祥-KY、台光電、瑞儀等公司；而獲利年成長的有58家、占比26%。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國的看法，由第3季每月營收逐步走高、9月寫下3.6兆元今年來新高、且月增率擴大至9%、今年第2季以來的單月新高等因素來看，顯示庫存調整已近尾聲、同時下游的需求在旺季效應下開始增溫。

隨公司單位獲利能力提升，加上新台幣貶值帶來的匯兌收益挹注可觀，例如已公布財報的欣興，匯兌收益貢獻即約達5.5億元、占稅前獲利約16%中，將進一步帶動整體財報表現。