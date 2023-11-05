股海自由行／四個關鍵 牽動台股後市

台股在8、9月連續二個月拉回後，10月上旬雖略有回升，指數突破季線來到16,825點，惟以巴衝突加劇，VIX恐慌指數升溫，投資人避險意識增加，與此同時，美國10年期公債殖利率突破5％，創16年來新高，科技股承壓。

屋漏又逢連夜雨，拜登政府全面封鎖AI晶片銷陸，原先降規銷往中國的A800及H800晶片提早禁止銷陸。AI龍頭廠股價下挫影響台灣半導體族群股價表現，在多項利空疊加下，道瓊、S＆P500及費城半導體指數皆跌落年線之下。

展望11月，上述利空持續進行，台股在利空中反覆測試底部位置。一、中東地緣政治情勢加劇且原物料上漲不利通膨降溫：以色列不是主要產油國，但原油價格對戰爭最具敏感度，過去以巴衝突期間漲勢較為整齊，黃金也成為避險工具，原物料的上漲不利此刻亟需降溫的通膨，此外，戰事亦怕擴大，後續關注伊朗是否加入戰局，將影響石油價格上漲。

二、債市空頭，揮不去的陰影：Fed資產最高峰時為8.94兆美元，至10月24日為7.93兆美元，Fed克里夫蘭分行行長Mester表示，升息接近結束，但資產負債表規模還很大，縮表還可持續2~2.5年，若照此縮表時程來看，債市空頭至少將持續至2024年，甚至到2025年，如果在產業面尚未見到蓬勃發展契機，那麼在股市資本利得不高甚至具備風險下，資金將流往無風險的債市、黃金及銀行體系，造成惡性循環。

三、台股法說，眾多公司釋放庫存已回到健康水位，惟旺季不旺，基本面乏力。

四、美國政府關門議題再來一次：9月30日美國國會批准了一份臨時支出法案，讓美國政府能營運至11月17日。 該法案排除了對烏克蘭的援助，援助烏克蘭遭到愈來愈多共和黨人反對，眾議院議長麥卡錫因放棄大幅削減支出的要求，而被罷免眾議院院長位置。預期未來兩黨預算癥結點在於是否援助烏克蘭，兩黨角力僵局更勝以往。

穆迪曾於9月25日表示，美國政府若關門，將凸顯出美國治理實力弱於其他同樣評級的政府，恐會對其目前的「AAA」信用評級產生負面影響，降評隱憂將對目前孱弱的股市雪上加霜。關注11月22日AI龍頭廠的財報及在AI禁令後，AI龍頭廠對於晶片後續展望是否仍保持樂觀說法。

建議可等待美國關門危機議題正炙時，再進場逢低布局，等待2024年初做夢行情，電子以IP、記憶體為主要看好產業，傳產可聚焦AM汽車零組件、利基型醫材與部分藥品類股，預估指數區間15,800～16,600點。

自美中貿易戰、科技戰、俄烏戰爭、到最近新一輪爆發的以巴衝突，世界似乎不再是那麼平，地緣政治波瀾不斷，國際政治的大變數頻繁出現，這些動盪終將抑制消費信心，遞延消費需求，干擾企業生產，影響企業獲利，最終就會影響股市。（作者是永豐投顧總經理）