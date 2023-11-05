大咖鎖碼強勢股 出列

近期台股波動劇烈，專家表示，投資人在布局時，最好找尋股價比大盤強勢，跟隨大咖的腳步，勝出機會較高，例如股價在半年線之上強於大盤，大咖則鎖定近五日法人買超，相關如威盛、華新科、愛普*等「大咖鎖碼強勢股」，受惠於旺季行情，可伺機切入。

大盤上周一度跌破萬六，但在聯準會確定升息近尾聲，及美股上漲助攻等利多帶動下，已急拉站回季線之上，接下來就要挑戰半年線關卡。

篩選股價已經領先大盤站上半年線，且近五日獲得法人強力鎖碼個股，相關個股包括：中信金、聯電、兆豐金、威盛、聯詠、華泰、華新科、國泰金、中工、裕民、永豐金、愛普*、中石化、大聯大、聯發科，以及台灣大。

產業來看，還是電子股占大多數，其中以半導體包括晶圓代工、IC設計、封測等為主；金融股有四檔，傳產股僅三檔，包括營建、航運、塑膠。

觀察籌碼面，法人最青睞中信金、聯電，近五日大買5.4萬張、4.3萬張，其他包括兆豐金、威盛、聯詠、華泰、華新科等個股，近五日買超也逾1萬張，加碼毫不手軟。

股價來看，近五日漲勢也大多強於大盤的2.3%，尤以威盛近五日狂飆23.9%最為強勢，其次華新科、愛普*分別有18.4%、13.4%的漲幅。

統一投顧董事長黎方國指出，大盤經過10月底這波下殺，資金大部分轉往防禦型或是基期低的個股，篩選出的個股很多已經過修正，本益比也下滑。

半導體庫存調整已告一段落，加上第4季旺季行情帶動，造就不少個股展望正向，例如威盛、華泰、華新科都具轉機題材；而大聯大、台灣大屬偏防禦型的個股。

這些被法人強力鎖碼個股，不少是屬於集團股，例如中工、中石化都是威京集團，聯電、聯詠都是聯電集團，裕民是遠東集團，聯發科是聯發科集團，華新科是華新集團。

台新投顧副總經理黃文清表示，篩選出的這些個股已經領先上漲，接下來在第4季旺季效應、加上選舉行情帶動下，又有籌碼面優勢，後市可期。