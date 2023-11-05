聽新聞
test
0:00 / 0:00

大咖鎖碼強勢股 出列

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

近期台股波動劇烈，專家表示，投資人在布局時，最好找尋股價比大盤強勢，跟隨大咖的腳步，勝出機會較高，例如股價在半年線之上強於大盤，大咖則鎖定近五日法人買超，相關如威盛、華新科、愛普*等「大咖鎖碼強勢股」，受惠於旺季行情，可伺機切入。

大盤上周一度跌破萬六，但在聯準會確定升息近尾聲，及美股上漲助攻等利多帶動下，已急拉站回季線之上，接下來就要挑戰半年線關卡。

篩選股價已經領先大盤站上半年線，且近五日獲得法人強力鎖碼個股，相關個股包括：中信金、聯電、兆豐金、威盛、聯詠、華泰、華新科、國泰金、中工、裕民、永豐金、愛普*、中石化、大聯大、聯發科，以及台灣大。

產業來看，還是電子股占大多數，其中以半導體包括晶圓代工、IC設計、封測等為主；金融股有四檔，傳產股僅三檔，包括營建、航運、塑膠。

觀察籌碼面，法人最青睞中信金、聯電，近五日大買5.4萬張、4.3萬張，其他包括兆豐金、威盛、聯詠、華泰、華新科等個股，近五日買超也逾1萬張，加碼毫不手軟。

股價來看，近五日漲勢也大多強於大盤的2.3%，尤以威盛近五日狂飆23.9%最為強勢，其次華新科、愛普*分別有18.4%、13.4%的漲幅。

統一投顧董事長黎方國指出，大盤經過10月底這波下殺，資金大部分轉往防禦型或是基期低的個股，篩選出的個股很多已經過修正，本益比也下滑。

半導體庫存調整已告一段落，加上第4季旺季行情帶動，造就不少個股展望正向，例如威盛、華泰、華新科都具轉機題材；而大聯大、台灣大屬偏防禦型的個股。

這些被法人強力鎖碼個股，不少是屬於集團股，例如中工、中石化都是威京集團，聯電、聯詠都是聯電集團，裕民是遠東集團，聯發科是聯發科集團，華新科是華新集團。

台新投顧副總經理黃文清表示，篩選出的這些個股已經領先上漲，接下來在第4季旺季效應、加上選舉行情帶動下，又有籌碼面優勢，後市可期。

個股 華新科

延伸閱讀

跟侯友宜同場地！賴清德新北競總造勢周六登場 綠營4位大咖將齊聚拚場

小0050價格也比006208便宜！ 專家推00850：四年績效對比大盤維持「大贏小輸」

中職／亞冠賽最強應援團完整名單公布 MLB級大咖隨行

成熟製程的專家：聯電

相關新聞

上市櫃Q3獲利 衝8,500億

台股第3季財報季登場，目前已有221家率先公布，其中，在蘋果、AI伺服器拉貨、新台幣貶值等正面因素挹注下，法人圈上修第3...

大咖鎖碼強勢股 出列

近期台股波動劇烈，專家表示，投資人在布局時，最好找尋股價比大盤強勢，跟隨大咖的腳步，勝出機會較高，例如股價在半年線之上強...

股海自由行／四個關鍵 牽動台股後市

台股在8、9月連續二個月拉回後，10月上旬雖略有回升，指數突破季線來到16,825點，惟以巴衝突加劇，VIX恐慌指數升溫...

外資連賣台股三周 上周不愛的「這族群」本周又力捧

台股本周逢萬六關卡出現反彈，但三大法人中，外資仍站在賣方，且已連三賣，賣超金額逾1,200億元，成賣壓力量。不過，據統計...

投信本周買超台股171億 前十大竟有七檔都是這族群

台股本周反彈，單周上漲373點，周線翻紅，終場收在16,507點。惟三大法人總計買超僅68億元，外資與自營商都站在賣方，...

股海自由行／手機鏈、紡織、零售 利多加持

美國經濟數據10月來普遍優於預期。美國商務部公布第3季GDP初值成長4.9%，遠高於第2季的2.1%，景氣表現良好促使投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。