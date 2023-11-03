證交所網路資訊商店 6日起新增「臺灣指數專區」

臺灣證券交易所網路資訊商店（Data E-Shop）預計6日起新增「臺灣指數（TIP）專區」，透過一站式整合服務，運用證交所網路資訊商店簡便、介面友善及易於操作的優質平台，提供臺灣指數公司詳細、完整的加值資訊訂購服務，滿足各界對指數資訊多元需求。

隨著資本市場及指數化投資蓬勃發展，國內、外機構及投資人對臺灣指數公司指數資訊詢問度也日益增加。

證交所表示，「臺灣指數（TIP）專區」主要提供臺灣指數公司編製台股指數的成分股結構、企業活動調整等資料，首波商品依照不同資料內容，提供多種商品組合。

其中，包括「收盤成分股檔」、「開盤前及收盤成分股檔」、「五日追蹤及收盤成分股檔」、「開盤前、五日追蹤及收盤成分股檔」及「成分股資訊完整檔」等，以滿足各界對歷史及每日成分股名單、權重、企業活動及指數定期調整等不同的資料需求。

此外，也同步提供指數「每5秒資訊檔」，協助外界掌握交易當日內指數變動的軌跡。

臺灣指數公司自2016年成立以來，已編製百檔指數，指數類型豐富多樣，期盼透過證交所網路資訊商店「臺灣指數（TIP）專區」，協助外界更深入理解各類型指數的特色，並提供外界指數化投資重要輔助參考工具。