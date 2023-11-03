證交所網路資訊商店 6日起新增「臺灣指數專區」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所網路資訊商店（Data E-Shop）預計6日起新增「臺灣指數（TIP）專區」，透過一站式整合服務，運用證交所網路資訊商店簡便、介面友善及易於操作的優質平台，提供臺灣指數公司詳細、完整的加值資訊訂購服務，滿足各界對指數資訊多元需求。

隨著資本市場及指數化投資蓬勃發展，國內、外機構及投資人對臺灣指數公司指數資訊詢問度也日益增加。

證交所表示，「臺灣指數（TIP）專區」主要提供臺灣指數公司編製台股指數的成分股結構、企業活動調整等資料，首波商品依照不同資料內容，提供多種商品組合。

其中，包括「收盤成分股檔」、「開盤前及收盤成分股檔」、「五日追蹤及收盤成分股檔」、「開盤前、五日追蹤及收盤成分股檔」及「成分股資訊完整檔」等，以滿足各界對歷史及每日成分股名單、權重、企業活動及指數定期調整等不同的資料需求。

此外，也同步提供指數「每5秒資訊檔」，協助外界掌握交易當日內指數變動的軌跡。

臺灣指數公司自2016年成立以來，已編製百檔指數，指數類型豐富多樣，期盼透過證交所網路資訊商店「臺灣指數（TIP）專區」，協助外界更深入理解各類型指數的特色，並提供外界指數化投資重要輔助參考工具。

證交所 台股指數

延伸閱讀

MSCI半年度調整11/15公布 法人估台股權重小降

證交所前進新加坡SWITCH 2023新創展會 廣宣創新板上市業務

ETF收益分配 全都露

證交所徵才 強化資安

相關新聞

MSCI半年度調整 法人：這兩檔入列成分股機率高

MSCI（明晟）半年度權重調整預期於11月15日凌晨公布結果，並於 11 月 30 日尾盤生效，統一投顧表示，台股權重恐...

外資買超93.75億元 搶進金融股

台股今天上漲110.7點，收在16507.65點。外資買超新台幣93.75億元，外資買超前10名以金融股居多，整體金融類...

台塑大樓都更需要 台塑三寶增資台塑建設共15億元

台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）今（3）日下午於證交所召開重訊記者會，說明轉投資事業台塑建設事業，為...

台股上漲110點 三大法人買超134億元

台股今（3）日開高走高，盤中最高一度拉升至16520.1點，終場收16507.65點，一舉收復季均線，上漲110.7點，...

台股本週漲373點 市值增逾1.17兆

台灣證券交易所統計，今天台股收在16507.65點，較上週上漲373.04點，漲幅約2.31%，其中以觀光餐旅類指數上漲...

美債利率回落 台股收復月季線、布局聚焦七族群

台股今（3）日維持前一天的多頭氣勢，續揚110.7點，上漲0.68%，指數收在16,507.65點，在聯準會的中性言論激...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。