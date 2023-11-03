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MSCI半年度調整 這兩檔獲三家法人點名 入列成分股機會高

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

MSCI（明晟）權重及成分股一年調整四次，其中，5月、11月為半年度調整，2月、8月為季度調整，MSCI此次調整預期將於9日至15日之間公布，並於11月30日盤後生效。台新、兆豐、統一等三家投顧法人皆指出，台股權重恐將小幅調降，而世芯-KY（3661）與台光電（2383）等兩檔個股獲得三家投顧法人一致認同，看好其入列成分股機會高。

統整三家投顧法人看法，法人點名可望納入MSCI台股成分股的個股共有8檔，包括世芯-KY（3661）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、致茂（2360）、文曄 （3036）、金像電（2368）、信驊（5274）、東元（1504），而其中，世芯-KY與台光電等兩檔個股則獲得三家投顧一致認可，入列成分股機會高；而巨大（9921）則被法人們指出，由於市值排名落後，此次調整需防自成分股中剔除。

統一投顧表示，考量市值變化及落後成分股抽換，預期世芯-KY、 台光電在此次的季度調整中納入成分股的機會較高；而觀察市值排名落後的巨大與譜瑞-KY，外資持股比率仍持續下降，因此需提防本次有遭到移除的風險。

台新投顧表示，截至第3季底，台灣上市櫃公司市值排行前100名，但非MSCI成分股之個股都有機會選入MSCI成分股，以市值增減排列，考量個股市值上升較多者，且參考外資持股比率，認為此次世芯-KY、台光電有機會入列，其次為奇鋐、致茂、文曄、金像電預期納入之機率也相對較高。

兆豐投顧表示，回顧上次（8/11）MSCI宣布季度權重調整以來，總市值前30名的個股中，世芯、台光電、文曄、奇鋐、信驊、東元等6檔案個股總市值皆達1,000億以上， 且外資持股比率均在10%以上，因此有望列入本次MSCI新成分股，而巨大則是總市值均低於700億，且遭到外資大幅減碼，需防自成分股中剔除。

台光電 個股 MSCI

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