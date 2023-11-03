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MSCI 季度調整 這2檔納入成分股機率高

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導

MSCI 季度調整將在台北時間11月15日凌晨公布結果，11月30日尾盤生效，統一投顧針對MSCI 季度調整提出預測，研判台股權重小幅調降，在成分股調整上，考量市值排名及自由流通比率，預估世芯-KY（3661）、台光電納入MSCI成分股機率高。

統一投顧根據第3季度台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動，提出MSCI 季度調整展望與預測，統一投顧表示，今年10月以來台灣加權指數及MSCI台灣指數表現位於新興市場前段，但考量外資調節台股，且台灣經濟成長動能疲軟，加上地緣政治風險變數干擾，研判台股權重小幅調降。

統一投顧指出，回顧第3季個股表現，市場排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有世芯-KY、台光電、文曄、裕融、奇鋐、中美晶、信驊、東元、聯華、京元電子、群聯、嘉澤、群光、聚陽等。

統一投顧說，考量市值變化及落後成分股抽換，世芯-KY市值排名跳升至46名，台光電市值排名跳升至71名，預期世芯-KY、台光電在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

統一投顧表示，觀察最新市值排名落百名外的巨大及譜瑞-KY，市值排名落後，且外資持股比率仍持續下降，需提防遭移除的風險。

台光電 MSCI 台股

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