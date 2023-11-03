蘋果上季營收連四降 蘋概三王中鴻海跌勢最重

蘋果財報出爐，上季營收895億美元，連續四個季度下滑，本季iPhone營收可望成長，整體銷售會與去年同期「相近」；在本季前景乏力下，股價在盤後交易出現下跌；台灣蘋果概念股今（3）日漲跌互見，以蘋概三王來看，大立光（3008）上漲，台積電（2330）震盪，守紅盤企圖強，鴻海（2317）開低，盤中跌幅逾1%，滑落至5日線之下。

蘋果公司（Apple）周四盤後公布財報，在止於9月30日的第4季，蘋果營收降至895億美元，較華爾街平均預估894億美元略高，但銷售連續四個季度下滑，持續時間創下2001年以來最長；其中，上季在大中華區（包括香港和台灣）的營收是151億美元，比去年同期略有下降，遠低於分析師預測的170億美元。

蘋果上季淨利229.6億美元，毛利率45.2%，優於預期44.5%，每股盈餘1.46美元，高於預期的1.39美元。

蘋果未提供本季的正式財測，財務長梅斯特里在財報後電話會議上表示，本季iPhone營收可望成長，但整體銷售會與去年同期「相近」；華爾街先前預計本季營收1,229.8億美元，約成長5%。

蘋果周四以177.57美元收盤，上漲2.07%，但股價盤後交易下跌超過3%；台股相關蘋概股今日則是漲跌互見，台積電早盤以547元平盤開出，一度拉升至549元，上漲2元，低點則曾下滑至545元，盤中守住紅盤的企圖強烈。

大立光早盤以2,100元開高，雖一度翻黑至2,040元，但在買盤進場下再往上拉升，一度達2,110元，盤中漲幅逾1%。

鴻海表現相對弱勢，除了蘋果財報之外，富士康遭查稅的影響仍未消除，針對近日在網上流傳的富士康需補稅等內容，鴻海昨日發出重大訊息公告澄清，強調網上流傳的內容消息均為謠言，「個別自媒體無端造謠生事，肆意捏造事實，在許多平台發布不實內容，已嚴重侵害集團聲譽，造成極大負面影響，性質極其惡劣」。

「鴻海富士康始終堅持合法合規經營，目前，集團生產經營一切正常。請大眾明辨是非，切勿以訛傳訛，遇到類似不實文章請立即舉報。集團也將保留對相關謠言發布者以及帳號的法律追訴權」。

鴻海早盤以95.8元開出，下跌1.2元，股價開低走低一度下滑至95.2元，盤中跌幅逾1%，成交量逾3萬張。