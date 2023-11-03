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鴻海闢謠富士康需補稅消息 網友喊：「股東瑟瑟發抖」

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

網上昨（2）日傳出鴻海（2317）旗下富士康遭中國官方要求需補稅1800億人民幣（約新台幣7949億元），土地也將收歸國有，富士康對此隨即於微博發文闢謠，而鴻海晚間同樣發布重大訊息表示，「此內容消息，均為謠言」。

鴻海昨日於重大訊息表示，近日網上傳出「富士康被徹查，需補稅1800億，約2萬足球場的土地將被收回國有。」等內容消息，均為謠言。個別自媒體無端造謠生事，肆意捏造事實，在許多平台發布不實內容，已嚴重侵害集團聲譽，造成極大負面影響，性質極其惡劣。

聲明後續強調，鴻海富士康始終堅持合法合規經營，目前，集團生產經營一切正常。 請大眾明辨是非，切勿以訛傳訛，遇到類似不實文章請立即舉報。集團也將保留對相關謠言發布者以及帳號的法律追訴權。

對此，部分網友於PTT表示，「股東瑟瑟發抖」、「今天晚上難熬了」、「我知道你沒事 可是我怕股價有事啊」、「看明天怎麼反應」、「請外資明辨是非」、「股東表示 要知道答案」、「沒有人懷疑營運」。

鴻海今日股價開低震盪，早盤以95.8元開出，盤中最低一度下殺至95.2元，盤中跌幅逾1.5%。

富士康 鴻海 股東

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