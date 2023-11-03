蘋果公布財報 法人看好台光電、台積電等供應鏈

蘋果公布上一季度財報，營收895億美元，季增9.4%、年減0.7%，符合市場預期，並在多個國家創同期歷史新高；毛利率45.2%，季增0.7個百分點、年增2.9個百分點，略優於市場預期；稅後淨利229.6億美元，季增15.5%、年增10.8%，優於市場預期，每股稅後純益1.46美元，優於市場預期的1.39美元

法人機構指出，在蘋果的本季度營運展望上，由於本季僅13周、較去年同期減少一周，影響約7%，但公司預估營收表現仍與去年周長相當，在假設總經環境不會再持續惡化的狀況下，匯兌的不利因素預計將帶來約1個百分點的負面影響。預期iPhone營收呈現年增，但iPad和穿戴式裝置營收將較去年同期下滑，主因為產品發布時間不同。

服務相關業務方面，預期每週平均收入將維持強勁的雙位數年成長。預期本季度毛利率區間為45%-46%，資本支出位於144~146億美元間；蘋果並宣布發放現金股利每股0.24美元，預計於11月16日發放。由於市場對蘋果本季度業績展望解讀為不如預期，導致盤後股價在下跌3%附近游走。

多家法人機構在蘋果公布財報後，依據各產品線展望上，分別看好台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、廣達（2382）、華通（2313）、欣興（3037）、台光電（2383）等供應鏈後市。