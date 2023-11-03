11/3【早晨財經速解讀】升息結束?蘋果財報欠佳!美股反彈能持續?

美國股市三大股指周四大漲近2%，因市場寄望美國聯準會（Fed）的升息行動已結束，而一系列樂觀的企業財報也增添了市場的看漲情緒。

周四（2日）道瓊工業指數上漲564.5點，或1.7%，收在33,839.08點；標普500指數上漲79.92點，或1.89%，收在4,317.78點；那斯達克指數上漲232.72點，或1.78%，收在13,294.19點。

標普500指數是連續第四個交易日上漲，創今年4月以來最大單日漲幅。此外，也是該指數自10月24日以來，首次收於200日移動均線上方。那斯達克指數則是連續第五天上漲，創7月28日以來最大單日漲幅。

美國聯準會周三如預期維持利率不變，雖然主席鮑爾仍為進一步緊縮政策開了門，但他也承認近期債券殖利率飆升，對經濟造成了影響。鮑爾的言論被認為暗示聯準會已經完成升息，這使得較長期的美國公債殖利率下跌，股市因而得到支撐。

Ameriprise Financial股票研究副總裁Justin Burgin說：「鮑威爾昨天在新聞發布會上的言論是每個人都想聽到的。」而指標企業公布的財報又優於預期。他表示，分析師多預測本季業績會有所增長。「第四季度沒有出現掉鏈子的情況，這一點非常好。」

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的最新數據，華爾街預測第4季度盈利增長7.2%，低於財報季開始前10月1日預計的11%。就第3季而言，迄今已公布財報的企業中，80.9%的業績優於分析師預期，14.9%未達預期。

Thornburg Investment Management投資組合經理Emily Leveille認為，在10月股市暴跌之後，「市場已經做好了小幅度反彈的準備」。

標普500指數當中，11個主要類股全數收高，能源股以及對利率敏感的房地產股領漲，漲幅均超過3%。通信服務類股漲幅最小，上漲0.9%。漲幅第二小的是必需消費品股，漲幅1.3%。

個股方面，蘋果收漲2%，該公司在周四盤後發布財報。星巴克上漲9.5%，這家咖啡連鎖店公布的上季度業績優於預期。高通上漲5.8%，高通周三盤後公布的財測比分析師估計更佳。PayPal跳漲6.6%，因為這家支付巨人上調了全年調整後利潤預測。

莫德納（Moderna）則是周四表現最差的個股之一，受到新冠疫苗需求疲軟的影響，公司上季銷售大幅下滑，因而調降2023年新冠疫苗銷售預測，股票慘遭投資人拋售。

本周的關鍵經濟數據將是定於今（3）日公布的美國10月非農就業報告。摩根資產管理的投資組合經理Priya Misra表示，「周五的非農就業數據將至關重要，」，「如果報告疲軟，利率將繼續走低，但金融環境可能不會進一步放鬆，因為經濟衰退可能看起來更加迫在眉睫。如果報告強勁，則市場又將緊張關注聯準會之後是否會有所因應。」