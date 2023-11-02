證交所2023「證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」 圓滿成功

臺灣證券交易所2023年度「證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」暨2022年度「機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商頒獎典禮」今(2)日舉辦並圓滿結束。這次宣導會邀請金管會證券期貨局、證券商公會、證券商經紀及自營高階主管，共計約160餘人與會。除協助證券商擴大業務商機與效益外，同時也汲取證券商的興革意見，戮力堆疊資本市場與日俱進的基石。證交所亦於本次活動頒發獎座表揚於盡職治理資訊揭露評比中獲獎的優良證券商。

證交所總經理簡立忠致詞表示，回顧近十幾年證券市場的表現，有榮景也有低谷，有風雨飄搖之時，也有綿延不絕的璀璨煙火。但是無論遭遇何等衝擊，證交所都堅定與證券業者同舟共濟，展現韌性，與日月爭輝。如同去年至今，全球受到俄烏戰爭地緣政治風險增溫、美國聯準會因應通膨加快升息等負面因素影響，主要股市都呈現下跌走勢，台股加權指數的表現卻能在今年上半年，人工智慧題材橫空出世的助攻下，躍居全球第四強。

除此之外，證交所為了提升創新版的掛牌績效，高層身先士卒奔走新創園區，直接與業者面對面訪談，排除優質新創公司走向資本市場的障礙，積極孕育我國潛力獨角獸；在永續發展方面，今年2月政府公布氣候變遷因應法，正式將2050年淨零排放列為法定目標，證交所與國發基金共同出資成立的「臺灣碳權交易所」，已於今年8月7日揭牌營運，日後將負起國內碳權交易、國際碳權買賣以及碳諮詢宣導服務等重責大任。碳權交易所的設立不但是臺灣永續淨零實踐的國際戰略關鍵推手，更是各界引頸期盼的減碳契機。未來碳權交易所將透過碳定價激勵企業及政府減碳、創造減碳誘因、鼓勵低碳科技創新等措施，打造零碳生態圈。

金管會證期局副局長高晶萍表示，國際政經情勢劇變，我國資本市場應當加速興革，持續提升競爭力。金管會由衷感謝在場所有證券業者以及證交所等周邊單位，多年來對於金管會各項政策的配合與協助，金管會將持續接納各項改革建議，攜手證券業者與周邊單位提昇臺灣資本市場的國際競爭力，共同創造證券期貨市場美好未來。

鑒於我國詐騙事件頻傳，金管會本於維持資本市場健全與秩序的初衷，將持續擴大與各公私部門的合作，協力打擊金融犯罪，並設立反詐騙諮詢專線，強化對高齡客戶的保護措施；在公司治理方面，金管會則期許機構投資人在投資或履行受託人責任時，應本於資金提供者的長期利益與社會責任，關注被投資公司營運狀況，並透過出席股東會行使投票權、與被投資公司經營階層對話與互動、定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形等方式，深化資本市場的公司治理。

高晶萍進一步表示，2022年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單的國內組部分，包括投信、保險、銀行及證券公司等共計30家獲獎，其中證券商就囊括了九家，分別為臺銀、第一金（2892）、統一（1216）、中國信託（2891）、兆豐（2886）、凱基、華南永昌、富邦（2881）及永豐金（2890）等，顯見證券商對於盡職治理的重視與投入。未來金管會將持續透過更透明的定期評比機制，讓機構投資人之間的良性競爭，發揮標竿功能，進而相互砥礪，提升我國資本市場公司治理水準。

這次宣導會另由證交所券商輔導部、交易部及市場推廣部分別進行「提升證券商資通安全說明」、「盤中零股精進措施規劃」及「防範金融投資詐騙」等專題簡報，希望證券商了解證交所重大業務規劃及推動進度，並共同為維護資本市場秩序及安全努力。證交所亦感謝各證券商代表熱情參與，並將躬先表率、運籌帷幄，就業者所提的寶貴意見，充分與周邊單位及主管機關溝通研議，健全資本市場制度，提升國際競爭力。