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00929 11月21日配發0.11元 年化殖利率約7.76%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

屢創紀錄的台股首檔月配息 ETF-復華台灣科技優息（00929）第五次配息金額公布。依據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估配發0.11元，以評價日10月31日淨值17.01元計算，預估單次現金殖利率約0.65％、年化殖利率約7.76%。

復華投信官網配息公告顯示，00929 第五次除息日為11月21日，投資人若想參與該次配息，最晚須11月20日前持有或買進，並於12月15日領息。至於基金每受益權單位實際配發金額，以及此次配息金額組成項目與占比資訊，將於11月15日公布。

此外，為提供 ETF 投資人更輕鬆變更 ETF 收益分配帳號的管道，復華投信表示，即日起開放投資人郵寄辦理ETF配息帳號變更申請，詳情詳見官網 ETF 公告事項。

由於00929自成立以來每月皆配出0.11元，加以股價表現跟漲抗跌，帶動資金持續流入，推升規模月月成長，根據復華投信官網數據顯示（截至2023/11/1），00929目前規模973億元，朝千億大關邁進。

在受益人數部分，集保結算所統計（截至2023/10/27），已達44.6萬人，位居台股 ETF 第四大，若以持股1張（1,000股）以上來看，受益人數達40.6萬人，超越台灣50（0050）31.9萬人，晉升台股ETF第三大。

台灣9月景氣對策信號分數較前月增加2分至17分，燈號轉為黃藍燈、終結連十藍，AI及科技新品備貨需求、內需穩健，景氣築底醞釀回升。復華台灣科技優息 ETF 經理人許忠成表示，隨基本面逐步好轉、庫存調整進入尾聲，仍看好台股後市表現，近期修正將提供波段布局機會，建議可透過一籃子電子股布局的台股 ETF，掌握各次產業復甦及類股輪動漲升機會。

ETF 月配息 台股

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