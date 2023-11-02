台股上漲358點 三大法人買超214億元
台股今（2）日開高走高收最高，終場收16396.95點，一舉收復5日線及月線，上漲358.39點，漲幅2.23%，成交量2,623.36億元，三大法人買超214.29億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超162.65億元，投信買超27.15億元，自營商買超（合計）24.49億元，其中自營商（自行買賣）買超15.06億元，自營商（避險）買超9.43億元。
台股今日大漲，台積電（2330）最後一盤爆出6,300張買單，以今日最高的547元收盤，上漲19元，漲幅3.6%，市值單日激增4,927億元，重返14兆元，一舉收復5日線、月線及季線，並且貢獻大盤點數逾160點。
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