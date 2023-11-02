台積電最後一盤爆6,300張買單收547元 市值激增4,927億

台股今（2）日開高走高，收在16,396.95點，上漲358.39點，同步收復5日線及月線，台積電為推升大盤指數收最高的功臣，最後一盤爆出6,300張買單，將股價再往上推2元，以今日最高的547元收盤，上漲19元，漲幅3.59%，市值增至14兆1,848億元，單日激增4,927億元，一舉收復5日線、月線及季線。

美國聯準會（Fed）維持利率不變，周三美股收紅，AI指標股輝達（Nvidia）反彈上漲3.79%，超微收漲9.69%；台股今日開高走高，早盤以16,094.26點開高，權王台積電及AI股、半導體股等領漲，半導體股、電腦周邊、電子組件等類股都大漲逾3%收盤。

權王台積電更是開高走高收最高，進一步推升大指數上攻，同樣收在今日的最高點，以16,396.95點作收，上漲358.39點，漲幅2.23%，收復5日線及月線，台積電貢獻大盤指數逾160點，廣達、聯發科收紅，同樣都貢獻大盤指數逾10點。

台積電以536元開出，最後一盤再往上拉2元，股價收在今日最高點，大漲19元，單日市值激增4,927億元，股價收在547元，一舉站上5日線、月線、季線。