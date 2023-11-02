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AI族群反彈、權值股穩盤 台股勁揚358點收16396點站上月線

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。報系資料照片
台股示意圖。報系資料照片

美股勁揚帶動台股今（2）日開高走高、站上月線，大型權值股集體反彈穩盤，台股收盤指數16396.95點，上漲358.39點、漲幅2.23%，成交金額2,623.36億元。台積電（2330）收547元、大漲19元，其中AI族群反彈回升。

今日AI概念股集體低位反彈，包括：智原（3035）、健策（3653）、勤誠（8210）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、緯創（3231）、緯穎（6669）、廣明（6188）、聯發科（2454）、英業達（2356）、創意（3443）等。

族群方面，IC設計族群強勢，如：威盛、矽統、安國、迅杰、博士旺、聯陽；物聯網概念股也走強，如：聯傑（3094）、東訊、智易、友達、群創、聯亞、宏碁等。

其他表現不錯的族群，還有車用電子的晶豪科、精材、京元電子、健鼎、耀華。電動車概念股的群創、胡連、順德、裕隆、和泰車等，大部分以中小型個股居多。

值得注意的是，網通廠啟碁（6285）第3季財報表現亮眼、每股純益3.31元，創歷史新高，早盤不僅以131.5元跳空開高，甚至以135.5元直攻漲停至收盤，表現相當強勢。法人投顧分析，啟碁營收成長主要受惠於企業端市占率有所提升、南科S3廠開始啟用，並預估第4季在充電樁產品開始出貨後營運將再創高點。

另一檔強勢股威盛盤中也以132元直攻漲停至收盤。法人表示，威盛雖然業績連三月下滑，但第3季合併營收仍達32.38億元，季增2.7%、年增24.7%，累計前三季合併營收為84.33億元，年增18.9%。

台新投顧副總經理黃文清表示，整體而言，以巴戰爭仍持續、加上美國晶片禁令，其實都間接影響到AI族群下跌，甚至在籌碼面相對較亂的情況下，指數下跌幅度大、多利空，不過他仍看好，在總統大選前夕，應該有止跌反彈的可能性。

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