變皮了 美股走揚回應Fed 鮑爾言論嚇不到股債

美國聯準會（Fed）宣布維持利率不變，一如市場預期，美股主要指數皆收漲，台股也拉出長紅回應，雖然Fed主席鮑爾會後談話沒有明確排除未來升息的可能，但市場對如此強度的言論，反應已經鈍化。

此次暫停升息是Fed今年以來第三次，也是連續兩次暫停升息，目前美國國內經濟狀況良好，且通膨也被控制在一定程度。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，不論鮑爾的談話用字有何差異，市場的反應才是最重要的，Fed當天會議結束後，美股四大指數都漲，就代表利空已經鈍化，「這個時間點要轉利率要寬鬆是不可能的，你只能期待市場反應鈍化」。

公債殖利率上升被Fed認為代替了一部分升息的效果，包括緊縮經濟與抑制通膨，蔡明瀚指出，美國公債殖利率跌破月線支撐，今年以來雖然也曾經跌破數次，但很快又反彈繼續走升，因此未來兩、三天是關鍵，若能確立不再持續走高，則資金就會回流到美國科技類股，美元回軟轉弱，外資也就會回到台股，台股自然可罷擺脫區間盤整格局，後續無論股債，投資人都可以準備收割了。