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台股定期定額交易熱絡 元大證券推全新投資組合

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為持續精進客戶服務，元大證券宣布，台股定期定額功能推出三組全新投資組合，只要透過投資先生APP台股定期定額的投資組合，每筆最低5,000元，就能一次買進三檔熱門標的，不再需要自行分別設定。

台股定期定額自2017年開辦以來，獲得許多投資人青睞，根據證交所公布資料，證券商承作定期定額投資金額逐年攀升，今年8月再創新高，突破90億元大關，顯示存股已逐漸成為全民運動。

元大證券新推出的定期定額投資組合主打主題式配置，「高人氣月配息」的台股ETF投資組合，為客戶打造每月有息收的效果，達到月月配的現金流。

「強Bond月配息」的債券ETF組合，除了聚焦債券息收，更完善客戶資產配置需求，掌握債市商機；而「精選未來趨勢」ETF投資組合，提供客戶一舉網羅AI、5G題材及台灣卓越企業，掌握科技趨勢。

為歡慶ETF在台上市20周年，並響應投資人皆可輕鬆參與投資市場的普惠金融，元大證券更推出台股定期定額抽獎活動，只要在活動期間內新增台股定期定額契約並扣款成功，當月每滿3,000元即可獲得當月抽獎機會一次，每人每月最高五次抽獎機會，推出至今獲得熱烈響應，在今年12月31日前活動截止前將月月抽出逾千位幸運投資人。

元大證券表示，在台股震盪及升息環境下，投資人操作難度提高，投資新手不妨嘗試以定期定額方式進行長期規律投資，隨時間拉長便有機會降低平均投資成本並且分散投資風險，得以穩健投資策略參與資本市場。

定期定額 台股

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