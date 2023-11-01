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野村台灣新科技50ETF今上市 證交所：明年擬赴日本掛牌

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
野村台灣新科技50ETF（00935）1日正式在台灣證交所掛牌上市。圖／證交所提供
野村台灣新科技50ETF（00935）1日正式在台灣證交所掛牌上市。圖／證交所提供

野村台灣新科技50ETF（00935）今（1）日正式掛牌上市，證交所董事長林修銘預告，野村台灣新科技50ETF在台上市後，明年上半年野村將在日本東京證交所發行連結型基金，吸引日本資金投資台股，可望成為首檔在日本上市的台股ETF連結型基金。

林修銘指出，台灣發展ETF產品20年，在亞洲，市場規模僅次於日本，目前市場規模已達3.25兆，受益人數達700萬人。

林修銘表示，ETF現已成為全民理財商品，風險相對較低，適合全民投資，野村作為一個外資投信機構，同時也是日本最大的ETF發行商，來台發行科技股的ETF，表示對台灣的科技發展有很高的信心。

台日兩國證交所還有進一步合作，林修銘說，野村投信預計明年將在日本東京證交所發行台灣創新科技50的連結型基金，讓兩個交易所的合作落實商品化。至於是否會有日本的商品來台掛牌？林修銘表示，台灣資金以ETF的方式前進日股也是有可能的。

00935掛牌第1天，股價以15.03收盤，上漲0.87％，成交量2.8萬張，同一天還有中信成長高股息00934也掛牌上市，股價以15.17元作收，上漲1.34％，成量量9萬張。

ETF 日本 證交所

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