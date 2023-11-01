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林修銘接受 The Asset 財資雜誌專訪 闡述證交所發展方向與願景

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所董事長林修銘日前接受The Asset財資雜誌專訪，在訪談中，林修銘首先回顧近年來部分台灣新經濟公司遠赴海外掛牌的現象，證交所指出為支持台灣產業環境的發展，協助台灣企業從硬體導向轉向軟體導向的演變趨勢，證交所推出創新板，在申請條件上強調申請公司的市值優先於獲利，因應新經濟公司的發展特質，與時俱進的調整相關法規，以利公司掛牌籌資。

產業分類的重塑即為證交所支持新經濟發展的積極作為之一例，在訪談中，林修銘預期今年申請創新板的公司約15家，較去年近乎倍數成長，林修銘也提到樂見在不久的未來有超過百家公司在潛在申請名單上。

在全球淨零碳排的大趨勢下，這次專訪中，林修銘亦談到上任以來推動ESG生態系及碳交易的相關努力。在ESG生態系方面，證交所為了服務散戶投資人對於即時資訊的需求，於今年推出ESG InfoHub，以提供上市公司ESG相關之申報資訊。另為了協助沒有辦法產出標準規格ESG報告的中小型企業，證交所後續將推出具效率及競爭力的數位ESG報告解決方案。

在碳交易方面，林修銘指出台灣企業為國際供應鏈上重要的成員，整個供應鏈上對於淨零碳排的要求及未來擴廠時對於碳排的規範等，使得今年8月成立的臺灣碳權交易所成為台灣承諾淨零碳排的重要里程碑。

此外，林修銘指出證交所善用數位工具提高自身的營運效率及資訊安全。在人工智慧及大數據興起下，證交所將相關工具運用於組織內部系統性及外部市場風險的監控。證交所並更進一步與證券商等外部單位合作，透過知識分享的網絡，以強化整體資本市場網路安全的韌性。

在談及證交所的發展策略與未來願景，林修銘表示：「相對於其他交易所，數據銷售占證交所營收比重仍相當低，仍有相當發展潛力。未來，證交所將會加強和客戶的討論及合作，如果現有的數據無法完全滿足客戶需求，也不排除自第三方數據提供者取得數據，以進行進一步數據加值的服務」。

這次The Asset財資雜誌專訪林修銘闡明證交所的發展方向與願景。展望未來，證交所將繼續朝提升台灣資本市場及推廣永續等相關作為而努力，也將持續扮演形塑台灣金融業未來及支持企業ESG永續發展的關鍵角色。

證交所 ESG 散戶投資人

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