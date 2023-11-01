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台股驚險力守萬六、AI股震盪怎辦？法人：短線修正可視為進場好機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
圖為台股示意圖。報系資料照片
圖為台股示意圖。報系資料照片

美國10年期公債殖利率高漲，對全球股市造成壓力，台股也隨之震盪走跌，甚至驚險力守萬六關卡，反觀科技基金統計至10月30日，近一周績效前五名平均仍有1%的表現。此外，法人預估，AI市場規模於2025至2030年將以雙位數成長，目前短線有修正即可視為進場好機會。

統一中小基金經理人陳之硯表示，美國公債殖利率及美元指數上升至高位，為台股帶來負面影響，使短線出現修正。但產業庫存去化已到最後階段、景氣及企業營運回升，台股基本面仍維持向上趨勢，年底有望震盪上揚。

富蘭克林華美投信認為，由於美中科技大戰已白熱化，大多數晶片相關已知內容都在可掌握的範圍內，儘管對輝達短期營收可能多少有衝擊，但對其長期獲利並無影響，故建議不妨趁這波回檔，提早分批逢低布局，或以定期定額長期投資AI新科技趨勢，掌握科技成長力道。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，換句話說，投資人很難找到成長性比創新科技高且穩定的其他產業，現在布局創新科技類股是明智的好選擇。未來聯準會一旦釋出可能降息的態度，無論消費及投資都會馬上開始有反映，屆時AI創新科技相關個股將迎來雙重利多以支撐股價向上，想要逢低布局台股或是參與AI等創新科技趨勢，現在正是布局的絕佳良機。

美國公債 台股 布局

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