11/1【早晨財經速解讀】台股萬六守得住?破產潮將衝擊市場?日央YCC名存實亡 日圓150關卡失守!

美股三大指數周二（10月31日）收盤上漲，投資人在消化喜憂參半的財報的同時，等待聯準會（Fed）公布最新貨幣政策。以整個10月而言，三大指數都連續第三個月下跌，創下情爆發以來最長月連跌紀錄。

道瓊工業指數31日收盤上漲123.91點，漲幅0.38%，至33,052.87點；標普500指數上漲26.98點，漲幅0.65%，至4,193.8點；那斯達克指數上漲61.76點，漲幅0.48%，至12,851.24點。

標普500指數的11個主要類股全部上漲，其中房地產股上漲2%，漲幅居首，而漲幅最小的類股是通訊服務股，上漲0.2%。摩根大通領漲大型銀行股。

AXS投資公司執行長Greg Bassuk說：「今天市場回升，是因為愈來愈多的人認為聯準會今年不再升息的可能性更大。」

Bassuk還指出，財報喜憂參半，企業「表達了對未來幾個季度的擔憂，能源價格不斷上漲，以色列和烏克蘭戰爭的不確定性不斷增加，這些戰爭看不到結束的跡象」。

Fed展開為期兩天的貨幣政策會議。投資人將關注其聲明和主席鮑爾的談話，以尋找有關其利率計畫的線索。

不過，新出爐的企業財報令人失望，而且投資人仍對地緣政治不安。

重型機械製造商卡特彼勒股價急挫6.7%，因需求放緩的跡象蓋過財報獲利超預期帶來的提振。製藥商安進股價下跌2.8%，因一些知名藥品的第3季銷售低於預期。

富國銀行投資研究所高級全球市場策略師Sameer Samana說，但由於10年期美債殖利率在盤中多數時間內僅小幅上升，一些投資人在近期股市疲軟的情況下尋找逢低買入的機會。

Samana說：「現在所有路徑都指向影響股票的長期利率」，在股票方面，「近期的拋售讓我們從估值過高的水準回到了估值合理的水準」，這一觀點可能會鼓舞一些投資者。

不過，這位策略師對即將發生的事件維持審慎，這些事件可能會對債券市場產生巨大催化作用，進而對股票產生重大影響。除了Fed公布最新政策決定外，他還在等待美國財政部將於周三公布的融資計畫。

分析人士說，財政部很可能在第4季擴大國庫券、以及中長期債券的標售規模，為不斷擴大的預算赤字籌集資金。富國銀行的Samana認為，這將導致利率進一步上升，並損及股市。

投資者還將關注周五出爐的10月美國就業報告以及公債市場的反應。

華爾街三大股指均連續第三個月下跌。

標普500指數10月下跌2.2%，道瓊指數下跌1.4%，二者均創2020年初疫情擾亂市場以來持續時間最長的一輪月線連跌。

那斯達克指數在10月下跌2.8%，上一次連續三個月下跌是在截至2022年6月那段時期。

個股方面，輝達（Nvidia）盤中一度重挫近5%，收盤脫離盤中低點，但仍收跌0.9%，此前有報導說，美國最新限制措施可能迫使這家晶片設計公司取消價值數十億美元的對中國大陸訂單。

Pinterest大漲19%，此前這家照片分享平台公布的上季營收和獲利都超出預期。

VF Corp重挫14%，此前這家Vans運動鞋製造商撤回了年度財測。Arista Networks躍升14%，此前該公司公布了樂觀的第4季營收展望。