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沛爾生技申請創新板 裕慶金屬申請股票第一上市

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

沛爾生技醫藥（6949）、裕慶金屬（6957）等兩家公司今（31）日向臺灣證券交所送件，分別申請股票創新板上市及股票第一上市；為今年第七家申請國內臺灣創新板上市公司，及第四家申請股票第一上市的外國企業。

沛爾生技醫藥公司負責人為林成龍，實收資本額4.62億元，主要產品為嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)療法及特管辦法細胞產品，2022年稅前淨損2.31億元，每股稅後虧損5.87元。

裕慶金屬公司負責人廖昭宜，為開曼控股公司，實際營運主體為英屬開曼群島商裕慶金屬股份有限公司台灣分公司，地址為南投縣南投市，實收資本額4.86億元，主要產品為各類材質商用展示架、智能電動床機構件與展場設計，2022年稅前淨利6.83億元，每股稅後盈餘12.62元。

股票 創新板

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