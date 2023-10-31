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沛爾生技醫藥及裕慶金屬送件分別申請創新板及股票第一上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

沛爾生技醫藥及裕慶金屬今(31)日送件分別申請股票創新板上市及股票第一上市。

證交所表示，沛爾生技醫藥（6949）及裕慶金屬（6957）10月31日送件分別申請股票創新板上市及股票第一上市，分別為今 (2023) 年度第七家國內臺灣創新板申請股票上市及第四家申請股票第一上市的外國企業。

沛爾生技醫藥負責人林成龍，實收資本額：4.6億元，主要產品為嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)療法及特管辦法細胞產品，2022年淨損：2.3億元，2022年每股虧損：5.87元。

裕慶金屬負責人廖昭宜，實收資本額4.8億元，主要產品為各類材質商用展示架、智能電動床機構件與展場設計，2022年稅前淨利6.8億元，2022年每股稅後盈餘12.62元。

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