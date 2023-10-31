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美CSP業者需求續強 法人推薦三檔AI伺服器供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

雖然美晶片新禁令逆風來襲，但法人看好，美大型雲端服務提供業者（CSP）需求仍強，且人工智慧（AI）伺服器產業是長期成長趨勢，除陸續推出新應用，並將大量採用 ASIC 伺服器，推薦廣達（2382）、奇鋐、緯穎等三檔供應鏈。

大型本國投顧分析，美國四大 CSP 業者近期均表示，伺服器、AI 伺服器及資料中心建設持續增加，帶動2024年資本支出提高，例如微軟資本支出季增11%、年增58%，隨AI業務貢獻提升，將擴大投資。

谷歌單季資本支出季增17%、年增11%，亦持續投資AI相關基礎建設及設備，2024年資本支出將呈年增長；亞馬遜單季資本支出季增9%、年減 24%，資料中心基礎建設投資維持年增；Meta 單季資本支出季增6%、年減29%，預估2024年資本支出為 300至350億美元。

美國商務部最新出口中國大陸晶片管制條例， 包括A100、A800、H100、H800、L40S 等高階AI 應用晶片皆需要事先取得許可後才可出貨，沒有緩衝期。

法人調查後發現，晶片業者無法在短期內增加 GPU 庫存，但中國大陸CSP業者仍有約兩個季度庫存量，且相關AI 伺服器生產基地位於中國大陸境內，短期內並不受晶片禁令衝擊，預計2024年下半年前尚無缺料疑慮，但長期而言，與中國大陸雲端業者依存度較高的零組件廠及組裝廠將出現負面影響。

法人原先預估百度、騰訊、阿里巴巴等中國大陸CSP業者，2024 年AI 伺服器需求為4至5 萬台，考慮到明年晶片供貨將受阻，將 2024 年全球 AI 伺服器出貨量，由 50萬台下修至 45萬台。

AI

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