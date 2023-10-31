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投信力挺台股 連3個月買超逾1500億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
景氣前景不明和地緣衝突風險加劇，加上新台幣不斷貶值，導致台股今（31）日月線連三收黑，以7月31日收盤計算，大盤共計下跌1,144.16點，跌幅6.67%。報系資料照
景氣前景不明和地緣衝突風險加劇，加上新台幣不斷貶值，導致台股今（31）日月線連三收黑，以7月31日收盤計算，大盤共計下跌1,144.16點，跌幅6.67%。報系資料照

景氣前景不明和地緣衝突風險加劇，加上新台幣不斷貶值，導致台股今（31）日月線連三收黑，以7月31日收盤計算，大盤共計下跌1,144.16點，跌幅6.67%；不過在台股大跌之際，投信力挺大盤，近三個月買超1,605.56億元，其中投信於9月買超635.75億元最多。

台股今日開高走低，早盤以16176.58點開出，盤中最低甚至一度達15975.91點，失守萬六大關，創下5月17日以來新低，尾盤稍有支撐，指數拉回16000點之上，終場收16001.27點，下跌148.41點，跌幅0.91%。

權王台積電（2330）今日早盤以535元開出，盤中一路下殺，最低一度達527元，終場收529元，下跌0.56%，而聯發科同樣呈現拉回，終場收842元，下跌15元，跌幅達1.75%，其餘廣達、緯創、聯電等同步收黑。

統計三大法人今日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超169.71億元，投信買超46.78億元，自營商賣超（合計）57.81億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.43億元，自營商（避險）賣超41.37億元。

投信近日力挺台股，從8月起近三個月連續呈現買超狀態，8月買超562億元，9月則是買超635億元，最後10月買超407億元；其中投信自8月2日至10月12日連續買超48天，超越歷史第二長連買36日紀錄，不過距離歷史第一連續57日最長連買紀錄，還有9天的差距。

台股 自營商

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