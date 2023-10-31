外資瘋狂提款台股！10月再賣1400億 連4個月賣超5186億

台股今（31）日以16,001.67點作收，下跌148.81點，月線連三黑，統計外資連續4個月瘋狂提款，賣超台股5,186億元，大盤指數也同步自7月31日的盤中高點17,463.76點下跌，近3個月下跌1,144.16點，10月不僅未出現上漲行情，反而是陷入萬六關卡保衛。

台股今日收月線，大盤指數卻是開高走低，早盤以16,176.58點開高後，一度拉升至16,215.35點，但隨後往下滑落，盤中翻黑，千金股跌勢沈重，僅大立光（3008）力守紅盤，終場收在2,070元，上漲45元，漲幅2.22%，但是股王世芯-KY重挫4.71%，緯穎跌幅6.17%，創意及譜瑞-KY跌幅都逾4%，材料-KY甚至重挫至跌停，失守千元，台股千金股再少1檔，降至10千金。

鴻海受富士康遭查稅的衝擊，股價一度下探近3年低點，今日止跌反彈，終場收在96.5元，上漲2元，漲幅2.11%，但台積電、聯電、聯發科等股全都收黑，大盤指數終場收在16,001.67點作收，下跌148.81點，三大法人合計賣超180.74億元，其中，外資賣超169.71億元，投信買超46.78億元，自營商賣超（合計）57.81億元。

台股近3個月下跌1,144.16點，跌幅6.67%，主要是外資持續賣超的壓力，衝擊台股的表現，統計外資從7月以來連續4個月賣超台股，賣超金額高達5,186億元，其中，10月外資賣超金額達1,446億元。

市場原本期待10月出現中秋變盤向上的表現，且啟動選舉行情，但是，受到美國公債殖利率飆高，升息的不確定性因素，新台幣貶值等的影響，外資持續賣超台股，大盤指數也向下滑落，10月月線收黑，連3個月下跌，10月下跌352.47點，跌幅2.16%。