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台股盤中摜破萬六 回測年線僅差200點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股盤中跌破1萬6千點整大關，將回測年線支撐。記者許正宏／攝影
台股盤中跌破1萬6千點整大關，將回測年線支撐。記者許正宏／攝影

台北股市開高走低，過午指數殺破1萬6千點整數大關，尾盤跌幅收斂，終場加權股價指數以16001點作收，驚險收在1萬6上，大盤指數下跌148點，跌幅0.92％，成交量2661點，重量級AI題材股領頭下殺，光寶科、廣達、技嘉等個股，跌幅超過6％。

資深分析師許博傑表示，美股昨天晚上雖然是三大指數呈現反彈，但費半指數大跌到相對低檔，因安森美財報失利，股價暴跌，使得市場對車用半導體前景出現疑慮，連帶影響到台股，導致AI族群成為今（31）日台股下跌重災區。

目前大盤量能無法放大，代表市場資金暫時選擇撤出，外資持續出脫台股，新台幣呈現弱勢。

分析師指出，台股大盤來到波段新低，且跌破近期盤整區，下檔將回測年線支撐，目前年線大約在15840點附近，如果以今天的收盤來看，往下還有200點的下跌空間，加上OTC盤勢表現，他認為還是以偏空來看待。

以主流股來看，除非AI相關個股可以轉強，再配合半導體個股表現，指數才能回穩，許博傑說，外資態度仍是關鍵，如果遲遲等不到外資回來買超，指數震盪打底時間恐怕會拉長。

台股 個股 外資

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