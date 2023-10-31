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MSCI半年度調整 這六檔入列成分股機率高

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
MSCI（明晟）半年度權重調整預期於11月15日凌晨公布結果，兆豐投顧表示，台股權重恐遭小幅調降。 示意圖／ingimage
MSCI（明晟）半年度權重調整預期於11月15日凌晨公布結果，兆豐投顧表示，台股權重恐遭小幅調降。 示意圖／ingimage

MSCI明晟）半年度權重調整預期於11月15日凌晨公布結果，兆豐投顧表示，台股權重恐遭小幅調降，世芯（3661）、台光電（2383）、文曄（3036）、奇鋐（3017）、信驊（5274）、東元（1504）納入 MSCI 成分股機會高，而巨大由於總市值低於700億，需防遭剔除成分股。

兆豐投顧表示，回顧上次（8/11）MSCI宣布季度權重調整以來，總市值前30名的個股中，世芯、台光電、文曄、奇鋐、信驊、東元等6檔案個股總市值皆達1,000億以上， 且外資持股比率均在10%以上，因此有望列入本次MSCI新成份股，而巨大則是總市值均低於700億，且遭到外資大幅減碼，需防自成分股中剔除。

兆豐投顧指出，自上次MSCI宣布季度權重調整以來，台股市值佔亞太國家（除日本以外）比重雖增 0.21%，但中國大陸增幅最大，有望調升，恐將排擠台股權重，且自上次調整以來（8/11~10/27)，外資共大賣台股3,579億，預估本次宣布半年度調整，台股權重恐遭小幅調降。

此外，若本次台股權重遭到調降，預期權重調整宣布後，恐影響外資偏向賣超，統計近四年以來共有15次MSCI權重調整，其中有11次調整與外資買賣超方向一致，正相關比率高達 73.3%。

台股 MSCI 外資 世芯 明晟 東元 奇鋐 信驊

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