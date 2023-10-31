安森美財測失望、大跌近22% 分析師指「老頭樂」造成銷售壓力

儘管美股三大指數收盤勁揚超過1%，但費半指數大跌1.3%，主要受安森美（ON Semi）公布的第4季財測令市場失望、股價大跌近22%拖累。資深分析師連乾文表示，背後主因在於中國大陸製的電動車「老頭樂」，因價格低廉、銷售量佳，因此帶給全球各汽車製造商壓力。

安森美是全球車用SiC（CMOS影像感測器）暨功率半導體大廠，該公司執行長把本季展望疲弱歸咎於一家北美汽車產業的客戶。分析師連乾文指出，近日在高科技股市場最近出現了一些問題，其中包括車用半導體股票美國安森美的股價下跌近22%。

他分析，安森美走跌原因在於，目前市場對電動車需求的不樂觀，反觀在中國大陸的電動車市場，由於在成本控制以及政府補助方面的表現較佳，使得中國製的電動車能夠提供低廉價格，更具市場競爭力。

連乾文舉例，中國大陸汽車自造商五菱宏光的「老頭樂」，一台售價大約只有17萬元台幣，扣除成本後實際上還能有賺頭，而關鍵就在於，該類型的電動車100%使用中國本土的零組件，因此也能夠將零組件的價格壓得很低。

其次，中國政府提供大力補助，再加上本身中國電動車的零售價格被壓得很低，因此這種情況給全球各個汽車製造商帶來壓力，由於價格競爭壓力大，近期特斯拉的毛利率創新低，也導致相關股價下跌。