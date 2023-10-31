快訊

日本埼玉縣醫院驚傳槍響 據悉2人受傷、槍手逃逸

泰國政府官員：台灣旅客入境可「免簽停留30天」 時間曝光！

誰是「背後補刀」小人星座？摩羯除掉成功障礙、天蠍復仇心重、第一名帶著微笑搞霸凌

安森美財測失望、大跌近22% 分析師指「老頭樂」造成銷售壓力

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
儘管美股三大指數收盤勁揚超過1%，但費半指數大跌1.3%，主要受安森美（ON Semi）公布的第4季財測令市場失望、股價大跌近22%拖累。圖／路透
儘管美股三大指數收盤勁揚超過1%，但費半指數大跌1.3%，主要受安森美（ON Semi）公布的第4季財測令市場失望、股價大跌近22%拖累。圖／路透

儘管美股三大指數收盤勁揚超過1%，但費半指數大跌1.3%，主要受安森美（ON Semi）公布的第4季財測令市場失望、股價大跌近22%拖累。資深分析師連乾文表示，背後主因在於中國大陸製的電動車「老頭樂」，因價格低廉、銷售量佳，因此帶給全球各汽車製造商壓力。

安森美是全球車用SiC（CMOS影像感測器）暨功率半導體大廠，該公司執行長把本季展望疲弱歸咎於一家北美汽車產業的客戶。分析師連乾文指出，近日在高科技股市場最近出現了一些問題，其中包括車用半導體股票美國安森美的股價下跌近22%。

他分析，安森美走跌原因在於，目前市場對電動車需求的不樂觀，反觀在中國大陸的電動車市場，由於在成本控制以及政府補助方面的表現較佳，使得中國製的電動車能夠提供低廉價格，更具市場競爭力。

連乾文舉例，中國大陸汽車自造商五菱宏光的「老頭樂」，一台售價大約只有17萬元台幣，扣除成本後實際上還能有賺頭，而關鍵就在於，該類型的電動車100%使用中國本土的零組件，因此也能夠將零組件的價格壓得很低。

其次，中國政府提供大力補助，再加上本身中國電動車的零售價格被壓得很低，因此這種情況給全球各個汽車製造商帶來壓力，由於價格競爭壓力大，近期特斯拉的毛利率創新低，也導致相關股價下跌。

電動車 美股 半導體

延伸閱讀

為何美股大漲費半卻獨跌1%？安森美展望差 股價狂瀉22%

特斯拉股價大跌5% 因Panasonic示警電池產量減少

日車企加速研發 拚純電車市場

想省錢就別買Tesla特斯拉？修電動車其實沒那麼貴

相關新聞

PA三雄逆勢漲 宏捷科飆漲停、穩懋居個股成交量冠軍

台股今（31）日收月線，指數卻是開高走低，盤中翻黑，砷化鎵族群表現亮眼，PA三雄逆勢上漲，宏捷科（8086）飆上漲停11...

大盤驚險力守萬六！台股下跌148點收16,001點

台股今（31）日盤中殺低取量，驚險力守萬六，月K線連三黑，大盤指數近三個月跌逾千點，本月下跌352.74點，大型權值股走...

賣壓沈重 大盤臨收盤前跌破萬六點

台股近期面臨大盤量能萎縮狀況，今(31)日10點45分過後出現下殺取量，但仍未能激發買盤承接，大盤指數面臨萬六保衛戰，1...

台股第3季普遍處整理期 法人建議：優先布局中小型股

根據彭博統計2000年以來數據，台股第3季普遍處於整理期，但從11月開始多由中小型股作為前鋒，推動台股轉強並一路漲到隔年...

PCB族群漲勢強 精成科前3季賺逾半股本盤中漲停

PCB大廠陸續公布財報，精成科前3季賺逾半個股本，且接近去年全年水準，激勵今天股價漲停，瀚宇博盤中漲幅逾6%，燿華和華通...

安森美財測失望、大跌近22% 分析師指「老頭樂」造成銷售壓力

儘管美股三大指數收盤勁揚超過1%，但費半指數大跌1.3%，主要受安森美（ON Semi）公布的第4季財測令市場失望、股價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。