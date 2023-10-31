10/31【早晨財經速解讀】五年來最慘十月！基金經理狂砍倉、股債雙殺、科技股還未跌完？

美國股市周一（30日）大漲，道瓊指數大漲超過500點，三大指數漲幅都超過1%，從上周的拋售中反彈，微軟、亞馬遜和蘋果等對利率敏感的科技巨擘帶領大盤走揚，也為繁忙的一周拉開序幕，本周將有大量企業財報和經濟數據出爐，且美國聯準會將召開為期兩天的貨幣政策會議。

道瓊工業指數30日收盤上漲511.37點，漲幅1.58%，報32,928.96點；標普500指數上漲49.45點，漲幅1.20%，報4,166.82點；那斯達克指數上漲146.47點，漲幅1.16%，報12,789.48點。

不過，費城半導體指數下跌41.91點，跌幅1.30%，收3,185.18點。晶片製造商Onsemi暴跌21.8%，此前該公司預期，由於電動汽車需求放緩，第4季營收將疲軟。

標普500指數上漲1.2%，創8月以來最大漲幅；亞馬遜領漲備受打擊的大型股類股，然而特斯拉逆勢下跌約5%；美國10月為連續第三個月走跌，為2020年3月以來最長連跌。

標普500指數的11個主要類股均收高，其中通訊服務類股漲幅最大，躍升2.1%。

麥當勞上漲1.7%，該公司公布的財報優於預期，受惠於消費者在因應持續的通膨壓力之際對其平價食品的需求。

Oppenheimer首席投資策略師John Stoltzfus表示仍然看好美股，「我們認為股市自8月以來歷時三個月的回調可能接近尾聲」，「各個行業的估值都大幅下降，而韌性仍是美國經濟的關鍵詞」。

紐約Wealthspire Advisors高級副總裁Oliver Pursche說：「今天受獲利推動反彈，市場出現了超賣，而現實情況是，財報一直相當不錯，美國經濟繼續維持強勁動能，而且很可能在第4季和明年初繼續如此。」

第3季度財報季已經過半，標普500指數成分股企業中已有251家發布了財報。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，其中78%業績超過了華爾街的預期。

分析師目前預期，標普500指數成分股企業第3季獲利將比去年同期成長4.3%，與10月初預估的成長1.6%相比有了明顯改善。

Oliver Pursche說：投資者已經「不再那麼悲觀」，「第1季和第2季的財報議基調較為消極。人們對利率、聯準會政策以及尚未出現的經濟衰退感到焦慮」。

未來一周，卡特彼勒、蘋果、輝瑞和星巴克等知名度較高的企業將公布財報。

聯準會將在台灣時間周四凌晨公布決策結果，預期最終將決定把聯邦資金目標利率區間維持在5.25%-5.50%不變。

投資人將仔細研究與利率決定一同發出的聲明和聯準會主席鮑爾隨後的問答環節，以尋找有未來利率路徑的線索。

英國央行和日本央行也將在本周宣布利率決定。據《日經新聞》報導，日本央行將考慮進一步調整其殖利率曲線控制（YCC）政策。

本周將公布備受關注的經濟數據，其中美國勞工部將於周五公布10月就業報告。

其他個股方面，威騰電子大漲7.3%，此前該公司揭露了分拆為兩家獨立上市公司的計畫。

Realty Income跌5.7%，此前該公司宣布將以93億美元的全股票交易收購Spirit Realty Capital，後者上漲7.9%。