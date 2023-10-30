聯發科法說後 廣達、緯創等 AI 股重獲外資法人垂青
聯發科（2454）27日法說後，內外資法人圈紛紛上調評等與目標價，目前共18家出具報告，其中有四家調升評等、十家調升目標價，以瑞銀證券樂觀情境下的1,200元最高，激勵聯發科股價30日大漲56元（近7%），收857元，市值衝上1.37兆元，超越鴻海的1.31兆元，躍居台股第二大。
人工智慧（AI）股指標聯發科氣勢旺，AI族群重獲法人垂青。包括創意、緯創、廣達、台光電等，外資法人如美銀、瑞銀、高盛證券等紛紛按讚，給予正向的評級、甚至調升目標價，帶動多數獲法人點名按讚的AI股股價表現突出，優於台股大盤0.09%的漲幅。
以千金股創意來說，美銀證券重申「買進」評等，目標價1,920元，主要是基於創意第3季財報優於預期、第4季及明年成長展望佳。美銀預估，創意今年全年營收成長11%。另外，大和對創意評為「持有」，目標價1,660元。
廣達則被瑞銀證券評為「生成式AI伺服器領導地位確定」，不但維持「買進」評等，且目標價從200元大幅調高到280元，對於今、明年兩年預估每股稅後純益（EPS）都調高逾兩成，對2025年預估EPS更調高46%。
至於緯創，摩根士丹利證券給予「優於大盤」評等，目標價145元。緯創將印度的iPhone組裝廠給印度塔塔集團，大摩正面解讀，認為此舉可以降低虧損及利息支出，進而提高獲利。瑞銀證券則給予「買進」評等，目標價140元。
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