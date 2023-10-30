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永豐金證券攜手永豐投顧推兩檔減碳ESG存股 回測三年績效達56%及101%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐SinoPac+ ESG 綠電RE100及永豐SinoPac+ ESG 淨零高成長高股息存股回測投資績效(資料來源: Morningstar，截至2023.09.30，新台幣計價，每月底定期定額累計報酬)
永豐SinoPac+ ESG 綠電RE100及永豐SinoPac+ ESG 淨零高成長高股息存股回測投資績效(資料來源: Morningstar，截至2023.09.30，新台幣計價，每月底定期定額累計報酬)

存股也可以淨零碳排，永豐金證券攜手永豐投顧推出「永豐SinoPac + ESG 綠電RE100」、「永豐SinoPac + ESG 淨零高成長高股息」兩檔減碳存股投資組合，導入永豐投顧最新推出接軌國際「PCAF財務碳排計算器」。回測兩檔減碳存股組合近三年存股績效高達56.07%與101.59%，大幅領先大盤及0050ETF，兩檔投資組合已於「豐存股」平台公開上架，是兼顧獲利與淨零績效的優質存股標的。

永豐投顧總經理李學詩指出，淨零碳排是重要趨勢，金融機構及投資人是資金引流至綠色投資的重要角色，永豐投顧持續投入ESG研究，積極將國際最重要的基準引薦至台灣市場，追尋永續投資的最佳解決方案。「PCAF財務碳排計算器」結合永豐投顧財務分析專業，以及「SinoPac + 企業永續評鑑系統」ESG資料庫，搭配全球主流碳排計算標準，是專為台股量身訂製的碳排計算系統，可應用至投資組合，讓投資人了解投資部位的碳排狀況，以利永續投資。

永豐金證券指出，減碳為國際趨勢，存股商品也可達到永續及減碳的效應。根據永豐投顧研發「PCAF財務碳排計算器」計算，這兩檔存股投資組合減碳成績斐然，分析顯示自2019年起每投資1元的碳足跡呈現逐年下降趨勢，平均減碳績效皆高於10%。永豐金證券積極在台股擔負ESG永續投資推手，落實永續投資普惠金融，小資族、存股族也能參與ESG永續投資。

「永豐SinoPac + ESG 綠電RE100」：投資標的聚焦於承諾RE100的台股企業，產業涵蓋半導體、電子零組件、電腦周邊及通訊網路等產業。分析減碳成效， 2019年每投資1元在該存股可產生1.7克碳排量，隔年大幅下降41%至1克，至2021年更下降20%至0.8克，呈逐年下滑的趨勢，顯示產業堅守RE100的承諾。回測近三年累積存股的投資報酬為56.08%，優於大盤上漲30.67%表現。

「永豐SinoPac + ESG 淨零高成長高股息」：投資標的除須致力於淨零排放外，更要具備獲利及股息增長潛力。2019-2021年，每投資1元所產生的碳排放量從0.0014克分別下滑18%至0.00117克，及11%至0.00104克，呈現逐年下滑，回測近三年累積存股的投資報酬高達101.59%，更勝大盤及0050ETF（29.58%），表現亮眼。

存股 ESG

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