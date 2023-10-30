安聯投信：缺乏好消息 台股續盤整

安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢處於整理格局，就消息面，一方面受到國際情勢干擾、禁令又來得比原本預期嚴格與收緊，加上美股走勢也呈現觀望，進而壓抑整體市場氛圍；一方面則是缺乏好消息提振，觀察美國迄今已公布的重要財報表現，好消息亦有限，同樣加深短線上的觀望氣氛。

就資金面，安聯投信台股團隊表示，在手機、半導體等族群有回溫跡象的支撐下，短線上，部分資金相對青睞較低基期如手機、半導體等族群，但同時較高基期如AI等，籌碼面仍相對凌亂，在市場等待新消息、進一步檢驗後市成長動能之際，也還需要時間消化整理。

根據證交所統計顯示，近期資金動能仍顯相對疲軟；上周五（27日）外資賣超91.58億元，累積近一周賣超逾700億元；美元指數走勢變化也成為近期市場關注的重點之一。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，市場大方向基本上仍沒有太多改變，但在缺乏好消息的提振下，包括：國際情勢與禁令雜音，以及美債殖利率等總經面的干擾，都將成為現階段壓抑投資氛圍的主要干擾因子，加上較高基期等族群仍需要時間消化凌亂籌碼，料台股也將持續呈現區間整理的震盪格局。

在非電部分，安聯投信台股團隊表示，整體來說，在今年仍處景氣逆風下，相對偏好有內需消費、紡織及再生能源、電網升級政策受惠族群等具成長利基的主題。而環境永續所帶動的碳邊境稅及相關成本變化則是整體產業長期所必須面對的議題，預期也將衍生相關商機，亦為團隊中長期持續關注的趨勢。

在投資建議上，安聯投信表示，投資人一方面在等待市場回溫，一方面也關注市場的波動情況，建議投資人不妨彈性運用定期定額、不定額扣款機制，應對多變市場，提前掌握潛在趨勢。