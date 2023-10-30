10/30【早晨財經速解讀】景氣擺脫藍燈 最後佈局機會？ 美債灰犀牛？Q3經濟持續強勁

美股上周五下跌，標普500指數已從近期高點回檔逾10%，陷入修正領域，本周將有央行、企業財報等許多重要事件來臨，以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

以色列開始進軍加薩走廊 並發出持久戰警告

以色列宣布對哈瑪斯的戰爭進入「第二階段」，總理內唐亞胡警告說，對加薩走廊的地面入侵將是「漫長而艱難的」。

以色列稍早已用部隊、坦克、大砲和猛烈的空中轟炸升級了加薩的軍事行動，控制了加薩北部部分地區，加當地網路和通訊被切斷。哈馬斯10月7日發動了史無前例的襲擊，導致1,400多名以色列人死亡，誰也不知道在內塔尼亞胡一再威脅要消滅哈馬斯之後，以色列將做出什麼樣的回應。

油價今天盤初下跌逾1%

在台灣時間今天（30日）清晨7時左右，國際油價下跌逾1%，布蘭特原油12月期貨跌破每桶90美元價位，報每桶89.26美元；西德州原油期貨跌1.55%至每桶84.21美元。

兩大原油期貨逆轉上周五的大漲趨勢，反映在以色列地面部隊進入加薩後，市場認為以國採取的路線比最初所宣稱較為謹慎，讓投資人推測戰事可能依然侷限在加薩地區，不致擴大波及整個中東原油供應。

現貨黃金5月來首次漲破每英兩2,000美元 以哈衝突提振避險資產的吸引力

現貨黃金價格在台灣時間今天（30日）清晨小跌0.17%，但仍維持在每英兩2,000美元之上，報2,002.95美元。

隨著對中東衝突的擔憂蓋過了債券高殖利率的影響，現貨黃金價格上周五跳漲1.09%，至每英兩2,006.37美元，這是自5月以來國際金價首次升破2,000美元，也是連續第三周周線上漲。

自哈馬斯10月7日襲擊以色列以來，金價已躍升約9%。道明證券大宗商品策略師蓋理表示，如果衝突升級，黃金可能會出現更多避險買盤。

中國恒大再面臨清盤（清算）聆訊 重組風波及債權人會談後迎來關鍵考驗

中國恒大債務重組的修改方案尚未出爐，公司卻在香港法院面臨新一輪的清盤呈請聆訊。如果清盤令發出，這家全球負債最重的開發商將遭受嚴重一擊。

彭博報導指出，如清盤令發出，許家印及其原管理層恐喪失對恒大的控制權；港媒稱這可能成為香港最大宗地產商清盤案。

本周迎美日英三大央行的「超級央行周」、蘋果財報與新品發表會

聯準會（Fed）將在台灣時間周四（11月2日）凌晨2時公布利率決策，市場普遍預期這次仍將按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%，但保留12月升息可能。不過巴隆金融周刊（Barron's）最新的秋季基金經理人調查顯示，幾乎所有受訪者認為Fed已完成升息。

日銀31日將結束兩天的會議，投資人關注是否會調整殖利率曲線控制（YCC）和負利率政策，日經稍早報導，日銀可能會將今、明兩年通膨預測上調到2%或更高。

企業方面，超微（AMD）和蘋果分別將在本周三、周五清晨公布財報；蘋果將在台北時間周二（31日）舉行秋季第二場新品發表會，預料發表搭載M3晶片的Mac電腦、MacBook Pro等。