台股反彈波 要看三訊號

台股上周一度面臨跌破「萬六」大關危機，在八大公股行庫護盤下，上周五（27）日站回16,100點之上，但後市是否轉危為安，市場爭論四起。法人認為，台股能否解除破底危機，要看「3,000億元量能、全球股匯債市走勢、台積電股價」三大訊號，建議短線操作仍需提高風險意識。

當中以量能最具指標性，若台股能於底部區爆量至3,000億元以上、且留下長達逾百點的下影線，或是修正整理期間出現2,000億元以下低量後，隨即出現逾3,000億元且紅K棒逾200點的長紅棒，一旦出現兩種情境任一，代表破底危機解除；其次是引發全球股、匯、債市波動的變數的干擾降低，例如以巴衝突、俄烏戰爭等結束；第三是看台積電股價，要守穩在年線521元之上，則台股跌破「萬六」或年線機率不高。

台股上周五終場上漲60點、收在16,134點，短線上，萬六大關似已是底部區，不過，法人、實戶圈卻普遍認為，行情底部仍未浮現，較保守的法人甚至認為，若全球股、匯、債市持續動盪，恐怕下檔15,817點年線支撐也將面臨挑戰。

法人圈對後市看法保守原因有三，首先，韓、德、法、英、恒生、上證、道瓊、標普等全球主要股市，都已跌破年線，顯示台股位階仍高。其次，美國共和黨眾議員強生當選眾議院議長，由其右派、親川普立場推測，11月17日美國政府面臨的關門危機增加。

再者，以巴衝突持續升溫擴大至中東地區，升高地緣風險，並與俄烏戰爭結合，則原油價格將再度上漲，無疑對通膨火上加油，傷害消費與生產，甚至打破既有的升息路徑預期，進而影響美債、美元走勢，國際資金回流美元資產的壓力更大，台股也將面臨不小挑戰。

第一金投顧董事長陳奕光、萬寶投顧執行長賴建承認為，隨八大公股行庫護盤動作愈來愈積極，上周四買超金額81億元，寫下今年以來單日新高後，上周五再加碼12億元，迄今已連11買，為去年5月18日以來的最長連買紀錄，而下半年以來，買超金額已達1,276億元，顯示政策維持行情在萬六之上的意味濃厚。