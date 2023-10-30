金融三業 9月同步減碼台股

台股跌跌不休，讓金融業先跑再說？據金管會最新統計，9月銀行、證券、壽險業同步共砍台股380億元，累計前九月「紅翻黑」減碼366億元，市場認為，第3季利空頻傳、10月又有地緣政治風險，使金融業持股先獲利了結，等年底的大選行情、再伺機布局。

其中一路撐盤的券商，9月砍股253億元最多，銀行業減碼122億元、更是連三個月賣股，反觀壽險業僅減碼5億元。

金控主管認為，9月台股波動加劇，加上每年第4季都是「提呆旺季」，各銀行自然先將持股獲利了結，以備妥儲糧因應；若觀察去年同期，銀行業去年第3季也擴大賣股達471億元，待年底、甚或是明年首季才緩步回補。

扣除成本後，9月銀行業在股海中、只賺了2,360億元、月減2.6%也是五個月低點，顯示銀行業在股海中愈來愈難賺錢，操作也愈趨謹慎。

若以10月台股續跌0.2%來看，金融三業提前將持股獲利了結，也頗有降低投資風險、「少賠為賺」策略。

金管會公布2023年9月底金融三業持股債部位、及壽險業資金運用狀況。

據統計，9月底金融三業（銀行、證券、保險業）國內外股票投資餘額是3兆364億元（市價列帳）、月減2.7%，高於9月台股1.7%月跌幅，顯示金融三業均減碼台股，進而壓低市值。