外資提款 賣超台股1,200億

外資在台股提款動作煞不住，受美債殖利率仍在過去16年來高峰等不利因素包圍，截至上周五（27日），外資已連11賣、寫下今年以來最長連賣紀錄，且呈現連四月賣超，也使得全年由買轉賣、賣超1,205億元，全年賣超金額前三大分別為鴻海、緯穎、華新。

今年下半年以來，外資隨聯準會持續緊縮貨幣政策等動作，帶動中長天期美債殖利率走揚，又遇美元走強，外資資金面臨回流美元資產的沉重壓力，自7月以來，一反上半年的加碼態度，對台股加速提款，在7月賣超839億元後，8月、9月進一步擴大至分別賣超1,239億元、1,659億元，10月迄今仍持續調節1,208億元。

外資下半年整體賣超達4,949億元，全年也轉為賣超1,205億元，暫呈連續第四年賣超；外資自2020年起，已連續三年賣超台股，金額分別達5,359億元、4,540億元、1.2兆元，三年合計賣超2.2兆元。

就個股來看，外資今年在台股操作圍繞在AI題材，全年買超金額最高的是台積電1,684億元、華碩265億元、國巨164億元，其它買超逾百億元的還有欣興、日月光投控、聯詠、世芯-KY等，幾全數集中在AI族群。

不過，今年以來賣超個股則以鴻海346億元最多，其次是緯穎216億元、華新206億元，其它逾150億元的還有廣達、聯發科、光寶科、創意、台泥等，當中也不乏AI股蹤跡。

代操法人提醒，外資下半年以來的結帳動作，主要是受到以巴衝突、美債、美元等因素影響，可觀察11月聯準會最新利率決議，隨中長天期殖利率已高漲、替代升息效應逐漸顯現後，若可轉偏向鴿派時，有利美元、美債走勢，屆時，將是外資再次大舉回流台股的契機，不排除全年可再由賣轉買。