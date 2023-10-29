集團作帳行情 蓄勢待發

台股近期在萬六至萬七間震盪多時，雖然外資賣壓未歇，法人認為，距離明年總統大選不到百日，政策偏多可期，聯電、國巨、華新等獲法人鎖碼，且公司派偏多的集團股，有機會出面表態，年底作帳行情蓄勢待發。

富邦投顧董事長蕭乾祥、群益投顧董事長蔡明彥表示，集團作帳行情是台股長久以來的特色之一，亦為投資人高度矚目的年底市場大戲，主要是集團股大多具交叉持股特性，心態偏多的公司派往往於年底趁機拉抬一波行情，美化帳面數字。

根據往例，集團股年底作帳行情通常於10月中旬啟動，終止於12月中下旬，配合第3季財報揭露，績優集團股更易獲得市場認同。台新投顧副總經理黃文清評估，今年有選舉變數，近期已見部分集團股提前發動作帳行情，預期可能於12月前告一段落。

兆豐投顧董事長李秀利、元富投顧總經理鄭文賢分析，今年展開年底作帳的集團股，推測以營運落底、未來幾年基本面展望較佳個股為主，如果配合外資或投信聯手拉抬效果更佳，想搭順風車的投資人，可先觀察所屬產業特性及股性，看好低基期股較有表現空間。

篩選10月以來法人買超的集團股，主要分布於聯電、華新、聯發科、華碩、國巨、遠東等集團，代表個股包括聯電、智原、矽統、華新科、華東、瀚宇博、聯發科、揚智、祥碩、華碩、國巨、同欣電、遠東新、遠百等。

觀察近期盤面集團股動向，以聯家軍旗下矽統最早發動攻勢，自7月底起漲至10月中旬高點，狂飆逾1.7倍，外資進場共襄盛舉扮演重要關鍵，至於明年營運展望轉佳的聯電、智原，亦見到法人買盤回補，股價相對大盤抗跌。

隨庫存持續去化，個人電腦、智慧手機等消費性電子景氣落底可期，被動元件大廠國巨前三季大賺三個股本，毛利率持穩，車用產能利用率持續滿載，旗下同欣電第4季可望重啟動能，法人逢低加碼；至於華新集團旗下華新科，股價維持季線以上整理，隨時可能點火向上。