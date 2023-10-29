前三季賺逾一股本 出列

上市櫃公司第3季季報陸續出爐，雖然景氣雜音仍存，截至目前為止，今年前三季已有大立光、聯發科、國巨等12家公布大賺逾一個股本。法人推估，前三季繳出EPS逾10元成績單的公司，有機會挑戰70家。

台股進入財報密集公布期，根據CMoney、股市觀測站、公司自結數據顯示，至28日為止，今年前三季賺超過一個股本的公司有12家，前三名為：大立光、聯發科、國巨，EPS分別為96.93元、32.35元、30.43元。

至於排名第四至第12名依序為：聯詠、亞德客-KY、台積電、營邦、創意、力旺、信邦、台光電、瑞儀，今年前三季EPS介於10.47元至26.33元之間。

觀察前三季大賺一個股本的個股，大部分仍以具輕資產、高進入門檻、高獲利能力特性的產業為主，在第3季傳統旺季下，EPS大多皆呈季增長態勢。其中，營邦與台光電第3季EPS更是增逾一倍，而大立光、國巨、創意等也增逾二成以上。

不過，由於基期偏高，加上今年受整體經濟景氣影響，消費性電子去庫存速度緩慢，與去年同期相較，表現相當分歧，以營邦、創意、信邦、亞德客-KY的增長較明顯，其他個股則呈現年減。

進一步分析半年EPS超過7元，且第3季營收呈現季持平或成長公司來看，法人推估，前三季EPS逾10元的公司可望挑戰70家，包括：材料-KY、晶碩、譜瑞-KY、王品、樺漢、南寶、美時、德麥、瓦城、瑞昱、碩天、健策等多家上市櫃業者都入列。

綜合統一投顧董事長黎方國與台新投顧副總經理黃文清說法，以基本面來看，美股企業財報多數優於預期，且台積電法說會對第4季展望正向，而台灣11月外銷訂單有望恢復正成長，預期AI族群第4季有望受到CoWoS產能將擴增放量，帶動AI伺服器第4季大量出貨，相關供應鏈後勢值得追蹤，等待止跌反轉時機。