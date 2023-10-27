摩根士丹利看成熟製程：PMIC、MOSFET需求仍疲弱

摩根士丹利證券在最新的「大中華成熟製程晶圓代工」產業報告中指出，電源管理IC（PMIC）、金氧半場效電晶體（MOSFET）需求持續疲軟，恐將不利台系供應鏈第4季營收。大摩對世界（5347）、力積電（6770）、矽力*-KY（6415）等台廠均給予「劣於大盤」評級。

德儀展望不如預期，特別是工業端需求疲弱擴大，敲響產業警鐘。世界將於11月7日舉行法說，大摩在報告中預警，成熟製程短期仍面臨挑戰，世界的第4季展望可能令人失望。大摩對世界的第4季預估每股稅後純益（EPS）從0.83元調降到0.76元，低於同業評估的0.93元，目標價從62元降到60元。

大摩認為世界第4季營收恐比前一季下滑5-10%，遠低於外資圈預期的平平。大摩也對世界在新加坡的擴廠持謹慎態度，預期可能不利於毛利率、現金股利配發。如果世界透過現金增資來融資，則可能稀釋股權。

對於力積電，大摩將今年及2024年的預估EPS各調降48%及59%，並將目標價從22.5元降到21元，但對2025年的預估EPS則調高4%。雖然記憶體市場已過了谷底，但成熟製程仍充滿挑戰。

至於PMIC，大摩認為市場仍然充滿挑戰，價格競爭持續進行，對於大中華的所有類比/PMIC廠都不看好，包括台廠矽力*-KY在內，預期疲弱需求將造成第4季營收低於預期。

另外，大摩預估，全球整合元件製造（IDM）廠對車用MOSFET需求急降，對世界及合晶（6182）都將產生負面衝擊，預期合晶第4季營收恐季減15%-20%。

在台股成熟製程族群中，大摩的看好順序依次為聯電（2303）（「優於大盤」，目標價55元）、世界、力積電；在PMIC族群的順序則為力智（6719）（「中立」，目標價250元）、矽力*-KY（「劣於大盤」，目標價215元）。

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